Американские военные нанесли новый удар по Йемену, целью атаки стала ракета класса «земля – воздух» хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

«31 января приблизительно в 15:30 по времени Саны силы СЕНТКОМ нанесли удар и уничтожили готовую к пуску ракету хуситов класса «земля – воздух». ВС США идентифицировали ракету на подконтрольных хуситам территориях Йемена и определили, что она представляет непосредственную угрозу американскому воздушному судну», - говорится в сообщении СЕНТКОМ в X (ранее Twitter).