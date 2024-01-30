Новые удары по хуситам обновлено 23:35
Американские военные нанесли новый удар по Йемену, целью атаки стала ракета класса «земля – воздух» хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило Центральное командование ВС США.
«31 января приблизительно в 15:30 по времени Саны силы СЕНТКОМ нанесли удар и уничтожили готовую к пуску ракету хуситов класса «земля – воздух». ВС США идентифицировали ракету на подконтрольных хуситам территориях Йемена и определили, что она представляет непосредственную угрозу американскому воздушному судну», - говорится в сообщении СЕНТКОМ в X (ранее Twitter).
* * * 21:39
Вооруженные силы США и Великобритании наносят удары по объектам проиранского йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al-Masirah.
По его сведениям, атаке подверглись северные окрестности города Саада - административного центра одноименной провинции. Информация о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях не приводится.