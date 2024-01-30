Согласно сообщению, группа людей попыталась проникнуть в один из павильонов, который снабжает продовольствием весь столичный регион Иль-де-Франс.

Полиция, дежурившая на месте, вывела фермеров из здания. Силовики задержали 79 человек, их увезли в участки.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее 31 января заявил, что число протестующих в среду достигло десяти тысяч человек. Он добавил, что для манифестантов установили «красные линии»: не въезжать в Париж и не блокировать крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис.

Во Франции в последние недели набирают обороты протесты фермеров. Митингующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза, забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.