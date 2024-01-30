Экс-депутат Бейдемирли остался в тюрьме

Продолжается предварительное следствие по уголовному делу бывшего депутата Назима Бейдемирли, обвиняемого в вымогательстве.

Как стало известно haqqın.az, в Наримановском районном суде в среду, 31 января, было рассмотрено ходатайство о продлении в отношении Бейдемирли меры пресечения. Согласно решению суда, срок содержания Бейдемирли под арестом продлен еще на 2 месяца.

Отметим, что экс-депутат был арестован в июле прошлого года. Один из граждан обратился в полицию с заявлением о том, что Бейдемирли вымогал у него 50 тысяч манатов, в противном случае экс-депутат угрожал распространить порочащие гражданина материалы. Первоначально экс-депутат был привлечен в качестве обвиняемого по статье 182.2.4 (вымогательство путем угроз с целью завладения имуществом в значительном размере) УК Азербайджана. В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Позже ему предъявили обвинение по статье 182.2.2 (вымогательство путем угроз, совершенное неоднократно) УК Азербайджана. Выяснилось, что Н.Бейдемирли также вымогал деньги у одного человека в российском Липецке.