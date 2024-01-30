Дело об убийстве проректора: что происходит на суде

В обвинительном заключении отмечается, что проректора университета забили до смерти железной трубой на спортивной площадке на территории Ясамальского района Баку.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу бывшего ректора университета «Тяфяккюр» Мушвига Атакишиева, а также Самира и Даяната Гулиевых, обвиняемых в убийстве проректора учебного заведения Тариэля Ахмедова по «заказу» Атакишиева.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, в качестве свидетеля на заседании суда выступил Халид Гулиев, брат Даяната Гулиева. В своих показаниях он сказал, что ничего не знал об убийстве. Об аресте брата мужчине рассказала супруга обвиняемого.

Отметим, что следователям свидетель рассказывал несколько иное. По словам мужчины, Даянат Гулиев рассказывал, что у него «есть некая тайна», которая «гложет ему сердце». Подробностей он не приводил.

Следователям свидетель также сообщил, что Фарида, дочь Даяната Гулиева, рассказала ему правду задолго до ареста отца. Последний «проболтался» в нетрезвом состоянии. Халид Гулиев посоветовал Фариде никому об этом не рассказывать.

Свидетель частично подтвердил свои показания следствию.

После в качестве свидетеля был допрошен Ровшан Гулиев, брат другого обвиняемого - Самира Гулиева. В своих показаниях он рассказал, что находился за границей с 2010 по 2023 год, а о случившемся узнал после ареста брата: «До того, как его арестовали, мы вместе с Самиром два или три раза ходили в прокуратуру. Самир мне ничего не говорил. Признался только в том, что у него есть некая тайна. Только потом я узнал, что Самир также был причастен к этому убийству. После ареста Самира моя мать рассказала мне, что он совершил убийство по указанию Даяната».

Были оглашены показания, данные Ровшаном Гулиевым на следствии. Выяснилось, что Даянат Гулиев обещал Самиру Гулиеву 30 тысяч долларов за совершение убийства, но обещания не сдержал. Последний понял, что его обманули, когда ему не позволили встретиться с Мушвигом Атакишиевым – заказчиком преступления.

Бабек Асланов, родственник потерпевшего Тариэля Ахмедова, в своем заявлении заявил, что с самого начала подозревал Атакишиева.

Судебный процесс продолжится 9 февраля.