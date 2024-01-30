«В знак протеста против Байдена» обезглавил отца и выложил видео на YouTube

Израильские «Детали» пишут, что человек на видео, держа в руках отрубленную голову, представился 33-летним Джастином Моном и заявил, что убил своего отца, «федерального служащего», который, по его словам, был «предателем». На кадрах Мон утверждает, что является командиром американской сети ополченцев и выступает с речью против мигрантов, администрации Джо Байдена, ЛГБТ-сообщества, движения Black Lives Matter и «левых толп», призывая «ополченцев» по всей стране убивать и публично казнить агентов ФБР, сотрудников налоговой службы, федеральных судей, сотрудников пограничного контроля и других «за предательство своей страны».

Полиция заявила, что после получения сигнала о видеоролике они быстро установили «лицо, представляющее интерес». Прибыв к дому Джастина Мона, они обнаружили его отца Майка Мона мертвым. Сообщается, что обезглавленное тело было найдено в ванной. Джастина Мона задержали три часа спустя в двух часах езды от дома его семьи.