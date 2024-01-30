Таможня бдит: килограммы золота среди мусора
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного провоза через таможенную границу большого количества золотых украшений.
Согласно сообщению пресс-службы ведомства, двое граждан Азербайджана, прибывшие рейсом Стамбул - Баку, передали золотые украшения в 31 посылке лицу, занимавшемуся уборкой в санузле напротив пункта паспортного контроля. Тот спрятал золотые украшения в контейнере для мусора и салфеток. В ходе осмотра данных контейнеров были обнаружены золотые украшения общим весом 8 килограммов 400 граммов.
Ведется расследование.