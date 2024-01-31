Записал: Ага Гасымлы, собкор 31 января 2024, 23:39

Палестинское движение ХАМАС получило предварительное предложение по обмену заложниками, выработанное на переговорах в Париже с участием представителей Египта, Израиля, Катара и США. Глава политического крыла ХАМАС Исмаил Хания заявил, что группировка получила от посредников предложение о новом прекращении огня в войне с Израилем, которое он намерен обсудить в ходе своего предстоящего визита в Каир.

Подводя итоги парижской встречи, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на брифинге, что шансы на заключение очередного соглашения о приостановке боевых действий в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников весьма высоки. «Была проведена очень важная, продуктивная работа. И есть реальная надежда на будущее, - сказал Блинкен журналистам. - ХАМАС придется принимать собственные решения. Просто могу сказать, что среди вовлеченных стран существует твердое согласие в отношении того, что это хорошее и сильное предложение». Напомним, ранее лидеры ХАМАС заявляли, что их цель — не временное перемирие, а полное прекращение израильской военной кампании. Столь же категоричен и Израиль, правительство которого неоднократно заявляло, что его Армия обороны (ЦАХАЛ) продолжит боевые действия в секторе Газа до полного уничтожения террористов ХАМАС. Комментируя по просьбе haqqin.az информацию о возможном перемирии, известный израильский политолог Сергей Мигдаль сказал, что на данный момент об условиях соглашения, переданного премьер-министром Катара лидеру ХАМАС Исмаилу Хании, известно слишком мало. «Получив проект соглашения, Хания отправился в Каир, поскольку в переговорах принимал участие представитель египетской разведки, - отметил Мигдаль. - Пока известно, что ХАМАС не готов обменять израильских заложников на палестинских заключенных, поскольку в соглашении не предусмотрены ни вывод ЦАХАЛа из Газы, ни предоставление лидерам ХАМАС гарантий безопасности. Следует понимать, что, выполнив требование террористов, Израиль, по сути, признал бы свое поражение в войне, на что премьер-министр Нетаньяху, естественно, никогда не пойдет. Известно также, что ХАМАС требует в обмен на заложников освободить матерых террористов-убийц, которые 20 лет назад во время первой интифады взрывали в Израиле автобусы с мирными гражданами - преступников с окровавленными по локоть руками, приговоренных израильским судом к пожизненному заключению.

Во время последнего перемирия Израиль отпустил в обмен на освобождение 150 израильских заложников 350 палестинских заключенных палестинцев, женщин и подростков, участвовавших после событий «Черной субботы» в беспорядках на Западном берегу, за которыми не числятся убийства и вооруженные нападения на израильтян. Тогда лидеры ХАМАС, живущие в Катаре, посчитали себя обманутыми, ибо освобождение израильских детей, молодых женщин и пожилых людей было вынужденной мерой – в противном случае политическое руководство ХАМАС, которое на каждом шагу декларирует лозунги сугубо национально-освободительной, политической борьбы за независимость, продемонстрировало бы всему миру свою человеконенавистническую, террористическую суть. Мало того, идеологи ХАМАС старались даже отвести от себя ответственность за зверства, совершенные 7 октября, заявляя, что убийства детей, глумления над стариками и изнасилования женщин совершали не боевики ХАМАС, а какие-то «гражданские люди из сектора Газы». В любом случае на военное крыло ХАМАС было оказано серьезное давление, под которым лидер террористов Яхья Синвар, заявлявший раньше, что освободит заложников только в обмен на прекращение Израилем войны, был вынужден уступить. И вот сейчас Катар, Египет и Турция давят на политические крыло ХАМАС с тем, чтобы заключить соглашение с Израилем, а Исмаил Хания и другие лидеры, в свою очередь, пытаются убедить Яхью Синвара, под руководством которого были совершены зверства «Черной субботы», пойти на этот шаг. Что же касается позиции Израиля, то, по словам Сергея Мигдаля, который цитирует заявление премьер-министра, Биньямин Нетаньяху не намерен выпускать ни одного из палестинских убийц, отбывающих пожизненное тюремное заключение (в Израиле формально запрещена смертная казнь – ред.).

«Следует понимать, что Израиль готов обменять одного заложника на три-пять палестинских заключенных, - уточнил Мигдаль. – Но только уголовников и других правонарушителей, а не террористов с кровью на руках. Естественно, такой подход не устраивает ХАМАС, а потому шансы на заключение нового соглашения о перемирии, по существу, мизерные. У Нетаньяху почти нет свободы маневра, поскольку две партии в его коалиционном правительстве уже заявили, что категорически не приемлют сделку, при которой на свободе окажутся убийцы ХАМАС. Подавляющее большинство депутатов Кнессета, все фракции и министры требуют не только продолжения войны с террористами, но и более жесткого ведения боевых действий. Таким образом, единственный шанс на политическое выживание Нетаньяху — это продолжение войны. Из чего следует, что премьер-министр не остановит операцию «Железные мечи» вплоть до очередных парламентских выборов в Израиле, которые должны пройти в ноябре 2026 года». По мнению израильского политолога, каждая из сторон по-своему интерпретирует соглашение, составленное в Париже. «К примеру, по некоторым данным, Израиль согласился подписать его потому, что в нем нет требований вывода ЦАХАЛа из Газы, а имеют место только перемирие и более интенсивный подвоз гуманитарных грузов для жителей Газы, - говорит Мигдаль. – В то же время требование ХАМАС об освобождении тысяч палестинских заключенных неприемлемо, а потому такого пункта в тексте парижского соглашения нет. Впрочем, даже если боевое крыло ХАМАС согласится заключить перемирие, вслед за этим начнутся непростые переговоры о деталях сделки. Напомню, что ни один член руководства ХАМАС на переговорах в Париже не участвовал - интересы ХАМАС там представляли Катар и Египет». Сергей Мигдаль считает, что однозначного ответа со стороны ХАМАС не будет. Скорее всего, последует заявление о том, что они согласны, но на определенных условиях. И уже тогда могут начаться переговоры о деталях. «Думаю, до реализации сделки еще очень далеко», - констатирует израильский политолог.

Говоря о ходе наземной операции «Железные мечи» в секторе Газа, Мигдаль отметил, что с момента ее начала в октябре 2023 года страна несет значительные потери – в списке погибших военнослужащих ЦАХАЛа на 31 января 2024 года числятся 223 солдата и офицера Армии обороны Израиля. «Фотографии каждого погибшего публикуют во всех израильских газетах, а репортажи с их похорон транслирует телевидение в прямом эфире, - утверждает Мигдаль. - Однако иранские, пропалестинские, турецкие и арабские СМИ по идеологическим соображениям выдают какие-то выдуманные «тысячи и тысячи» израильских военных, убитых палестинцами. За четыре месяца кровопролитных столкновений Израиль потерял в Газе столько же солдат и офицеров, сколько Россия и Украина вместе теряют за один час боев за Авдеевку. Или вот вам еще сравнение: за две недели Войны Судного дня 1973 года Израиль только погибшими потерял 2.800 солдат и 15.000 ранеными. Причем в нынешней войне ни один (!!) израильский военный не попал в плен к ХАМАС, тогда как ЦАХАЛ уничтожил за время операции «Железные мечи» свыше 10.000 боевиков этой террористической организации, контролирует большую часть территории сектора Газа и продолжает продвигаться на их позиции. Те, кто следит за событиями в секторе Газа, должны понимать: для полного уничтожения ХАМАС у Израиля нет лимита времени. Да, проблема многокилометровой сети тоннелей, построенных ими более чем за десять лет, во многом оказалось неожиданной для ЦАХАЛа. Но если потребуется, Армия обороны Израиля будет два года взрывать, заливать бетоном и выкуривать с помощью напалма всех без исключения боевиков ХАМАС на каждом километре их подземных тоннелей». По словам политолога, в ближайшее время ЦАХАЛ проведет военную операцию вдоль египетской границы, возьмет под контроль приграничный с Египтом город Рафиах и проведет зачистку этой части палестинской территории вплоть до Средиземного моря.

«Палестинцы, скопившиеся у границы с Египтом, будут перемещены в другую часть сектора, а все 365 квадратных километров сектора Газа будут фундаментально зачищены, - сказал Мигдаль. - Взятие под контроль границы Газы с Египтом приведет к тому, что иссякнут все ресурсы ХАМАС и «Исламского джихада» для ведения войны. В начале операции «Железные мечи» в наличии у двух этих террористических организаций было около 40 тысяч боевиков, а также весьма ограниченные резервы и военные ресурсы. Так что единственное, на что уповают в создавшейся ситуации лидеры ХАМАС – это надежда, что протесты в США, Турции, а также в арабских и европейских странах остановят войну в Газе…» По мнению эксперта, будущее сектора Газа зависит от того, какой будет ситуация в мире и в самом Израиле после того, как завершится операция ЦАХАЛа по тотальному уничтожению ХАМАС. «В лучшем случае Газа перейдет в международное управление, в худшем - разразится региональная война с участием Ливана, Ирана, США, России и других стран, в результате которой Газа полностью опустеет, а ее жители будут переселены в палестинскую автономию на Западном берегу, - считает Сергей Мигдаль. – Но это в том случае, если ситуация выйдет из-под контроля и разразится большая война, как принято в таких случаях говорить «всех против всех». После которой от полуразрушенной Газы вообще ничего не останется.