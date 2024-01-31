Дочь Кадырова назначили на высокую должность

Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова назначена на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики. Об этом сообщил председатель парламента региона Магомед Даудов.

«…Хадижат Рамзановну отличают трудолюбие, целеустремленность и ответственное отношение к решению поставленных задач», - написал он в соцсетях.

Ранее она занимала должность начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил в Telegram-канале, что с предложением по назначению Хадижат Кадыровой выступил руководитель администрации главы и правительства республики Галас Таймасханов: «Галас Султанович отметил достижения Хадижат на посту руководителя департамента, а также в работе с общественными организациями. Хадижат Кадырова активно принимает участие в крупных всероссийских форумах и саммитах, хорошо знакома с внутриполитической ситуацией. Руководитель Администрации выразил уверенность, что в новой должности она сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы. Я одобрил внесенное предложение», - написал Кадыров.