Посольство Азербайджана обратилось к проживающим во Франции соотечественникам

Посольство Азербайджана во Франции обратилось к гражданам Азербайджанской Республики, достигшим 18-летнего возраста, постоянно или временно проживающим в этой стране. Об этом сообщается на странице дипведомства в соцсети Х.

В публикации говорится, что дипмиссия призывает граждан Азербайджанской Республики принять участие во внеочередных президентских выборах 7 февраля.

В Центре культуры при посольстве создан избирательный пункт, который будет действовать с 08:00 до 19:00 по местному времени.