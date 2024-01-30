Посольство Азербайджана обратилось к проживающим во Франции соотечественникам
Посольство Азербайджана во Франции обратилось к гражданам Азербайджанской Республики, достигшим 18-летнего возраста, постоянно или временно проживающим в этой стране. Об этом сообщается на странице дипведомства в соцсети Х.
В публикации говорится, что дипмиссия призывает граждан Азербайджанской Республики принять участие во внеочередных президентских выборах 7 февраля.
В Центре культуры при посольстве создан избирательный пункт, который будет действовать с 08:00 до 19:00 по местному времени.
📌Fransa Respublikasında daimi və ya müvəqqəti yaşayan 18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının NƏZƏRİNƏ! pic.twitter.com/prBOdrpph5— Azerbaïdjan en France (@AzAmbassadeFr) January 31, 2024