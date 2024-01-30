Белый дом назвал убийц американских военных

Разведка США пришла к выводу, что удар по американским войскам в Иордании нанесла сеть «Исламское сопротивление Ирака». Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы считаем, что нападение в Иордании было спланировано, обеспечено ресурсами и проведено зонтичной группировкой под названием «Исламское сопротивление Ирака», в которую входит ряд группировок, включая «Катаиб Хезболлах», - цитирует ТАСС Кирби.

На вопрос, сыграла ли в этом ключевую роль иракская радикальная группировка «Катаиб Хезболлах», Кирби ответил: «Безусловно, здесь есть признаки того, что делает «Катаиб Хезболлах».

Вместе с тем сотрудник СНБ подчеркнул, что разведывательные службы США считают сейчас наиболее подходящей формулировку, согласно которой «это совершила зонтичная группировка под названием «Исламское сопротивление Ирака».

В результате атаки на американские силы в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии погибли три американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран. Президент США Джо Байден подтвердил ранее, что уже принял решение, как именно Вашингтон будет реагировать на это нападение.