В Малайзии в среду привели к присяге нового короля - им стал Султан Ибрагим. Церемония прошла в национальном дворце в Куала-Лумпуре.

Reuters передает, что монархия играет в Малайзии в основном церемониальную роль, но в последние годы ее влияние возросло. В стране действует уникальная система ротации наследственных султанов на должности верховного главы. Король избирается на пятилетний срок из числа наследных правителей девяти штатов без права переизбрания на второй срок. С 2019 года королем был Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах.