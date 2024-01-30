Миллиардер на Harley-Davidson стал королем Малайзии видео
В Малайзии в среду привели к присяге нового короля - им стал Султан Ибрагим. Церемония прошла в национальном дворце в Куала-Лумпуре.
Reuters передает, что монархия играет в Малайзии в основном церемониальную роль, но в последние годы ее влияние возросло. В стране действует уникальная система ротации наследственных султанов на должности верховного главы. Король избирается на пятилетний срок из числа наследных правителей девяти штатов без права переизбрания на второй срок. С 2019 года королем был Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах.
Монархия в Малайзии в основном считается вне политики. Однако король является главнокомандующим вооруженными силами страны. У него есть право законодательной инициативы и право помилования. Reuters отмечает, что Султан Ибрагим часто участвует в обсуждении политических вопросов страны.
Новому королю 65 лет, он с 2010 года был султаном штата Джохора. Его состояние составляет порядка $5,7 млрд, пишет Bloomberg. Большая часть его состояния — земельные активы ($4 млрд), доходы от сделок с акциями и недвижимостью ($1,1 млрд). У него также есть доля в малазийском сотовом операторе U Mobile ($400 млн). Стал cултаном Джохора после смерти своего отца. Является основателем мотоциклетного тура Kembara Mahkota Johor, во время которого участники проезжают по территории всего султаната. Сам Ибрагим неизменно ездил на мотоцикле Harley-Davidson. Он женат, у него шестеро детей. Новый король известен своей большой коллекцией люксовых автомобилей и мотоциклов, у него обширные деловые интересы.