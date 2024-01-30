В Бакинском суде по тяжким преступлениям по уголовному делу в связи с вооруженным инцидентом в гипермаркете Bravo в Хатаинском районе состоялось очередное судебное разбирательство.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, первым на процессе дал показания водитель инкассаторской машины, потерпевший Намиг Гахраманов. Сам он во время нападения не пострадал, но получил большой стресс. Мужчина заявил, что не прощает обвиняемых.

Свидетель Расим Ширинов наблюдал за атакой на гипермаркет вживую со стороны улицы. Опасаясь быть убитым, он выбежал из собственного автомобиля и спрятался. По словам свидетеля, в тот день он стоял у своего автомобиля рядом с гипермаркетом «Браво»: «Внезапно раздался звук взрыва. Увидел, как некий мужчина бежит с автоматом в руке. Я побежал в противоположную сторону, чтобы спрятаться. Услышал еще один выстрел. Подумал, что теракт, людей расстреливают».

Судебный процесс продолжится 14 февраля.

Напомним, в результате вооруженного нападения на гипермаркет 4 марта погиб сотрудник Минтранспорта Руфат Гашимов, был ранен сотрудник Unibank Самир Шейдаев. Следователи установили, что нападение организовали Ровшан Исмаилов, Даянат Гудратов, Азер Мамедов и Сабухи Гурбанов. Рухлан Исмаилов, оказавший сопротивление при задержании, был нейтрализован, остальные арестованы. В квартире Исмаилова обнаружили деньги и оружие, а у Гудратова - пистолет.