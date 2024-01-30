Беспилотники впервые долетели до Нижегородской области

Ни российские, ни украинские власти пока не делали об этом никаких официальных заявлений.

До ближайшей точки на подконтрольной Киеву территории Украины от Кстово около 800 км по прямой (при том, что беспилотники не всегда летают по прямой). Источник агентства сообщил, что они летели со стороны Рязанской области на крайне низкой высоте 50 м и были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы. Боевая часть дронов не сработала при ударе о землю. В результате происшествия пострадавших и повреждений нет.

В Кстово расположены нефтеперерабатывающие предприятия, которые гипотетически могли стать мишенью для беспилотников — подобные случаи уже были в других центрах российской нефтяной промышленности, сильно удаленных от Украины, например на нефтяном терминале Усть-Луга в Ленинградской области.