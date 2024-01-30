Лондон арестовал «экс-губернатора» Севастополя

Овсянников возглавлял аннексированный Россией Севастополь с 2017 по 2019 год. До и после этого он был заместителем российского министра промышленности и торговли. В 2020 году был снят с должности и уволен из правительства, как утверждалось, из-за скандала с неприличным поведением в аэропорту Ижевска.

Как пишет The Times, «экс-губернатор» был задержан в своем лондонском доме. Овсянников предстанет перед судом 20 февраля. Его обвиняют в обходе санкций и открытии счета в Лондонском банке, также в четырех платежах на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов и в хранении 77,5 тысяч фунтов стерлингов наличности.

Великобритания ввела санкции против Овсянникова в конце 2020 года. Его активы были заморожены. Он содержится в одной из лондонских тюрем. Русская служба Би-би-си отмечает, что это необычная ситуация: арестованных за ненасильственные преступления чаще освобождают под залог.

В 2023 году Овсянников был исключён из санкционного списка Евросоюза по решению суда ЕС. Суд мотивировал это тем, что чиновник больше не занимает должности, за работу на которых он попал под санкции. Из британского списка его не исключали.