Освобождение группы «Би-2» МИД Израиля назвал дипломатической победой

«В результате усилий МИД Израиля и посольства Израиля в Таиланде сегодня вечером (среда) все задержанные члены музыкальной группы «Би-2», арестованные в Таиланде несколько дней назад, освобождены. Сегодня вечером шесть членов группы, в том числе трое граждан Израиля, вылетели в Израиль и присоединятся к своему коллеге - гражданину Израиля, прибывшему сегодня утром из Таиланда. Азиатско-Тихоокеанский департамент и департамент по делам израильтян за рубежом МИД находились в контакте с релевантными структурами, а посол Израиля в Таиланде Орна Сагив и консул Израиля в Таиланде Эли Сена сопровождали членов группы с момента, когда стало известно об их аресте, до посадки на самолет в Израиль.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац: «Я рад, что благодаря умной и упорной дипломатической работе нам удалось освободить граждан Израиля, арестованных в Таиланде, вместе с их коллегами — иностранными гражданами. Все они на пути в Израиль и чувствуют себя хорошо. «Кто спасает одну душу, словно спас целый мир».

The Insider замечает, что изречение «Кто спасает одну душу, словно спас целый мир» — эти слова в Израиле относят к тем, кто ценой безопасности своей и своих родных спасал евреев от рук нацистских палачей в годы Второй мировой войны. В случае с «Би-2» ситуация вышла обратная: евреи спасли неевреев — у части участников группы, вылетевших сегодня в Израиль, нет израильского гражданства.