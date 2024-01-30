Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:40

У праворадикальных сторонников Трампа появилась новая конспирологическая теория, в которой перемешаны американский футбол, поп-музыка и политика. Все, естественно, направлено против того, чтобы их любимый кандидат победил на президентских выборах. Америка, как это и принято, внимательно наблюдает за романом двух звезд: певицы Тэйлор Свифт, которая по всем позициям лидирует в музыкальных чартах, и Тревиса Келси, выдающегося игрока в американский футбол. Свифт регулярно посещает матчи своего любимого, телекамеры, естественно, обязательно находят ее на трибунах, комментаторы с удовольствием комментируют это «мимими».

Нынче команда Келси «Канзас сити чифс» пробилась в финал Суперкубка, знаменитый Супербоул, финал Национальной футбольной лиги (НФЛ) США, который пройдет 11 февраля. Понятно, что Тейлор Свифт будет присутствовать на главной игре сезона, американцы предвкушают оба этих события. И что тут плохого, спросите вы? Да ничего, разумеется. Но бдительные республиканцы вспомнили, что Свифт, которая обычно воздерживается от каких-то заявлений на политические темы, последовательно голосует за демократов, и в 2020 году поддержала Байдена. И ее карьера последние четыре года просто пошла на взлет. «Совпадение?» Конспирологи-трамписты выражают в соцсетях уверенность, что Тейлор Свифт – это специальный проект, психологическая операция демократов, направленная на то, чтобы искусственным образом раскрученная звезда, получив внимание, доверие и обожание миллионов поклонников, использовала свое влияние для того, чтобы в нужный момент использовать его против Дональда Трампа. А какой момент может быть удачней, чем финал НФЛ? В среднем его смотрит около ста миллионов зрителей в США, в минувшем году его посмотрели 112 миллионов. Выходит, и любовь их с Келси липовая, специальным образом устроенный спектакль, чтобы подвести к главному представлению, которое станет апофеозом специальной операции демократов против Трампа.

Да, и Тревиса Келси, выходит, продвигают таким образом, чтобы он оказался фигурой внимания на Супербоуле, так что успехи «Канзас сити чифс» тоже, скорей всего, подстроены. «Еще посмотрим, кто победит в Супербоуле», - присоединился к тревогам единомышленников Вивек Рамасвани, недавний участник праймериз Республиканской партии, снявший свою кандидатуру, молодой политик, пытающийся перетрампить самого Трампа. Кстати, не исключают вариант, что Дональд возьмет его себе в пару кандидатом в вице-президенты, учитывая бойкий характер и восторженную преданность. Так что не стоит думать, будто конспирологи у республиканцев существуют лишь где-то глубоко в провинциальных дебрях и пустошах Невады или Аризоны.