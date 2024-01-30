Прогноз от Виктории Нуланд: Путина ждут сюрпризы

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что покидает Киев с уверенностью в том, что Россию ждут «приятные» сюрпризы на поле боя и Украина добьется большого успеха в 2024 году.

«Я должна сказать, что сегодня вечером я покидаю Киев более воодушевленной единством и решимостью относительно 2024 года и его абсолютной стратегической важностью для Украины. Я также покидаю с большей уверенностью в том, что, хотя Украина укрепляет свою оборону, господина Путина ждут «приятные» сюрпризы на поле боя и что Украина добьется очень сильного успеха в этом году», - цитирует Интерфакс-Украина Нуланд.

Виктория Нуланд приехала в Киев 31 января. Здесь она встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.