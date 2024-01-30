Презентация книги Эмиля Насирли «100 мгновений жизни Гейдара Алиева» в Узбекистане и Кыргызстане

Тамилла Алиева, собкор 10:00

В рамках международного проекта «Издание книг, посвященных наследию великого лидера Гейдара Алиева» в столице Узбекистана Ташкенте прошла презентация книги «100 мгновений жизни Гейдара Алиева», переведенной на русский язык. Вначале представители Азербайджанского центра культуры имени Гейдара Алиева, Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, посольства Азербайджана в Узбекистане и остальные гости возложили цветы к памятнику Великому лидеру Гейдару Алиеву.

Церемония, прошедшая в Ташкентском государственном университете имени Низами при участии представителей местной власти и общественности, азербайджанской диаспоры, действующей в Узбекистане, общественно-политических деятелей, деятелей науки, образования и культуры, была организована при поддержке Азербайджанского центра культуры имени Гейдара Алиева, руководства Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан Гусейна Гулиева и по инициативе автора книги, главного редактора международного журнала «Мой Азербайджан», члена-корреспондента Международной академии наук Эмиля Насирли. Участники мероприятия минутой молчания почтили светлую память Великого лидера Гейдара Алиева и героев Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана. В начале модератор церемонии презентации профессор Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами Гянджеви, исполнительный директор Узбекистано-Азербайджанского общества дружбы Эркин Нуриддинов поприветствовал участников мероприятия и предоставил слово ректору Ташкентского государственного университета имени Низами профессору Абдугаффару Кыргызбаеву. Ректор профессор Абдугаффар Кыргызбаев отметил, что дружба и сотрудничество между двумя странами развиваются и укрепляются с каждым днем, и руководство Узбекистана уделяет особое внимание установлению тесных связей с Азербайджаном. Говоря о деятельности возглавляемого им учебного заведения, А. Кыргызбаев отметил, что Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, где учатся около 25 тысяч студентов, выполняет священную миссию в Узбекистане - готовит педагогические кадры и способствует процветанию страны. Выступивший далее на мероприятии Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан Гусейн Гулиев предоставил обширную информацию о жизненном пути Великого лидера, являющемся примером для поколений, его политической деятельности в направлении укрепления и занятия Азербайджанским государством достойного места в мире. Посол Гусейн Гулиев отметил, что в Азербайджане написано и пишется множество книг о Великом лидере Гейдаре Алиеве, и еще долгие годы будут создаваться великие, интересные, ценные произведения, посвященные Гейдару Алиеву: «Я высоко ценю каждое произведение, написанное о Гейдаре Алиеве. И, в первую очередь, считаю, что данная книга Эмиля Насирли, посвященная Гейдару Алиеву, является, прежде всего, выражением огромного уважения и почтения автора к личности Великого лидера. В посвященной Гейдару Алиеву книге «100 мгновений жизни Гейдара Алиева» можно наблюдать, увидеть и почувствовать это уважение и почтение. С другой стороны, я нахожу эту книгу, посвященную Гейдару Алиеву, прежде всего также новым примером признания личности, масштаба и величия Гейдара Алиева. Думаю, что данная книга внесет большой вклад в изучение богатого, в том числе научного, наследия Гейдара Алиева, особенно для молодежи», - отдельно подчеркнул посол.

Выступившие на церемонии презентации писатель, ученый-переводчик Бабахан Шариф, эксперт Комитета женщин, член Центра духовности и просвещения Республики Узбекистан Жамиля Шермухамедова, писатель-переводчик Шокир Долимов, заведующий кафедрой Узбекистанского национального университета имени Мирзо Улугбека, доктор философских наук Нигинахон Шермухамедова и доцент Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, директор Центра имени Физули Гульбахар Ашурова отметили общественно-политическую деятельность Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, историческую роль Гейдара Алиева в установлении и развитии отношений между двумя братскими республиками как в советский период, так и после обретения независимости, подчеркнули, что отношения с Азербайджаном всегда являлись приоритетом для Узбекистана, что наши отношения, прочный фундамент которых был заложен Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжают его достойный преемник, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. На церемонии презентации выступил автор книги «100 мгновений жизни Гейдара Алиева», главный редактор международного журнала «Мой Азербайджан», член-корреспондент Международной академии наук Эмиль Насирли. Автор книги, предоставивший обширную информацию об изданной на азербайджанском, английском, русском, румынском и др. языках в рамках международного проекта «Издание книг, посвященных наследию Великого лидера Гейдара Алиева» книге «100 мгновений жизни Гейдара Алиева», подчеркнул, что интеллигенция и ученые страны с радостью восприняли Распоряжение главы государства о праздновании 100-летия основателя современного и независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева: «Празднуя юбилей этой гениальной личности, мы создаем историческую традицию нашей государственности. Молодое поколение на протяжении веков продолжит эту традицию, в будущем будет знать, что Азербайджанское государство было создано такой феноменальной личностью, как Гейдар Алиев, и глубже изучит его наследие». Эмиль Насирли также обратил внимание на то, что политическое, научное и духовное наследие общенационального лидера Гейдара Алиева внесло и продолжает вносить большой вклад в формирование идеологии государственности в Азербайджане в целом, а также в формирование, определение и осуществление практической политики в Азербайджане. И долгие годы, пока будет существовать Азербайджан, оно всегда будет освещать как маяк путь развития Азербайджана. Безусловно, одним из важнейших достоинств книги следует считать то, что она отражает любовь, уважение и почтение к Гейдару Алиеву.

Эмиль Насирли также отметил, что данная книга имеет особое значение для молодежи, желающей изучить наследие гениального Гейдара Алиева: «В будущем мы планируем перевести книгу на китайский, испанский, арабский и другие языки, чтобы она распространилась по возможности во всех дружественных странах. Содержание произведения охватывает практически всю деятельность Великого лидера Гейдара Алиева, основы системы взаимоотношений, а также его конструктивной и творческой деятельности. Все это дает основание говорить о том, что Азербайджан добился больших успехов в результате успешного продолжения и развития Президентом Ильхамом Алиевым политического курса, заложенного Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, а также динамичной, многогранной внешней политики, реализуемой исходя из национальных интересов, что обеспечило повышение позиций нашей страны в мировом сообществе. Полагаю, что эта книга внесет большой вклад в изучение молодежью богатого, научного, наследия Гейдара Алиева», - отметил Эмиль Насирли. На церемонии презентации также выступил известный узбекский публицист, поэт и писатель, автор книг «Победа Гейдара Алиева» и «Победа Азербайджана» Исмет Кучиев. В своем выступлении Исмет Кучиев отметил, что отношение Гейдара Алиева к своему народу, государству и национально-нравственным ценностям будет вечным: «Для существования народа необходимо защищать его национально-нравственные ценности. Общенациональный лидер Гейдар Алиев также имел исключительные заслуги в защите именно национально-моральных ценностей». На церемонии презентации состоялся широкий обмен мнениями относительно формирования и развития новых, взаимовыгодных отношений со всеми центрами силы мира, с соседними и несоседними государствами Азербайджана, отношений с крупными и региональными государствами, имеющими интересы и влияние на Южном Кавказе, занимающем особое место во внешней политике Гейдара Алиева. В завершение мероприятия автор книги, член-корреспондент Международной академии наук Эмиль Насирли подарил участникам мероприятия книгу «100 мгновений жизни Гейдара Алиева». В столице Кыргызской Республики Бишкеке прошла В начале председатель Общественного объединения Церемония презентации книги «100 мгновений жизни Гейдара Алиева» прошла и в столице Кыргызской Республики Бишкеке. Вначале председатель Общественного объединения Кыргызстана «Союз прогрессивных азербайджанцев Центральной Азии» Хансувар Бахшалиев, председатель Общества дружбы и сотрудничества «Кыргызстан-Азербайджан», заслуженный врач Кыргызской Республики Акиф Алафердов, главный редактор международного журнала «Мой Азербайджан», член-корреспондент Международной академии наук Эмиль Насирли и остальные гости возложили цветы к бюсту великого лидера, установленному в Школьно-гимназическом комплексе № 20 имени Гейдара Алиева, функционирующем в Бишкеке, и с уважением почтили его незабвенную память.

Руководство и учащиеся школы-гимназии тепло встретили гостей, предоставили подробную информацию о бюсте выдающегося деятеля тюркского мира Гейдара Алиева, помещении, названном его именем, стенде, отражающем его жизнь и деятельность, участие президентов Азербайджана и Кыргызстана на церемонии открытия школы 12 октября 2022 года, о визите главы нашего государства в Бишкек, о стенде «Кыргызско-Азербайджанская дружба» и деятельности образовательного комплекса. Затем коллектив школьно-гимназического комплекса №20 имени Гейдара Алиева представил гостям специальную программу. На мероприятии автор книги Эмиль Насирли обратил внимание на важность изучения новым поколением азербайджанцев, проживающих в Кыргызстане, нашего родного языка, участия родителей в уроках азербайджанского языка, также поинтересовался мнением школьников. Эмиль Насирли ответил на вопросы преподавателей и учеников школы-гимназии о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева. Далее состоялась презентация переведенной на русский язык книги «100 мгновений жизни Гейдара Алиева», организованная в Национальной библиотеке Кыргызской Республики имени А.Осмонова. Презентация, прошедшая в городе Бишкеке при участии представителей местной власти и общественности, представителей азербайджанской диаспоры, действующей в Кыргызстане, общественно-политических деятелей, деятелей науки, образования и культуры, была проведена при организационной поддержке Чрезвычайного и Полномочного посла Кыргызской Республики в Азербайджан Кайрата Осмоналиева, Общественного объединения азербайджанцев «Единство» и по инициативе автора книги, главного редактора международного журнала «Мой Азербайджан», члена-корреспондента Международной академии наук Эмиля Насирли. Участники мероприятия минутой молчания почтили светлую память Великого лидера Гейдара Алиева и героев Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана. Поприветствовав вначале участников мероприятия, президент «Клуба друзей Азербайджана» в Кыргызстане, модератор мероприятия Ассоль Молдокматова предоставила слово Чрезвычайному и Полномочному послу Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву.

Посол Кайрат Осмоналиев рассказал о почетном жизненном пути Общенационального лидера Гейдара Алиева и его исключительной роли в истории Азербайджана. Он рассказал об успехах, достигнутых Великим лидером в годы руководства Азербайджаном как в период бывшего СССР, так и в годы независимости. Отметив, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев являлся одним из лидеров бывшего СССР, посол охарактеризовал его как всемирно известного политического и государственного деятеля, обладавшего большим влиянием. Он подчеркнул, что Великий лидер Гейдар Алиев имел исключительные заслуги в направлении укрепления независимого Азербайджанского государства и государственности, а также кыргызско-азербайджанских отношений. Посол Кайрат Осмоналиев отметил, что Гейдар Алиев с особым вниманием и любовью относился и к кыргызскому народу. Отметив, что в настоящее время в Кыргызстане проживают более 20 тысяч азербайджанцев, посол напомнил, что основа фундаментальных дипломатических отношений между двумя странами была заложена в 1993 году. В августе 1995 года Гейдар Алиев посетил Кыргызстан для участия в третьем саммите Глав тюркоязычных государств и встретился там со своим кыргызским коллегой. 11 сентября 1996 года между Министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики был подписан протокол. Посол также отметил, что Азербайджан имеет очень успешную историю сотрудничества с тюркоязычными странами. В период руководства президента Ильхама Алиева азербайджано-кыргызские отношения вступили в новый этап развития. Это подтвердил и визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Азербайджан. Кыргызстан и Азербайджан сотрудничают во всех международных организациях и всегда поддерживают друг друга исходя из национальных интересов. «Обсужденные на официальной встрече глав государств вопросы и подписанные документы дали толчок развитию отношений на последующем этапе по восходящей. Заявления президентов Азербайджана и Кыргызстана прессе, подписанные в ходе визита документы, особенно Декларация о стратегическом партнерстве, являющаяся важнейшим документом, показывают, что азербайджано-кыргызские отношения достигли качественно нового уровня, братские и дружеские отношения между странами и впредь будут укрепляться», - отметил посол К. Осмоналиев. Посол также отметил, что в Азербайджане написано и пишется множество книг о Великом лидере Гейдаре Алиеве, и еще долгие годы будут создаваться ценные произведения, посвященные Гейдару Алиеву. Эта книга, отражающая деятельность общенационального лидера, вызывает большой интерес в обществе. Посол сообщил, что факты, приведенные в книге, отражают важные моменты многогранной деятельности Великого лидера. К.Осмоналиев добавил, что Гейдар Алиев, архитектор современного Азербайджана, усовершенствовал государственные институты, расширил столь необходимые внешние связи, реализовал комплексную энергетическую стратегию и заложил основу долгосрочного развития страны. Стратегию Великого лидера Гейдара Алиева, направленную на укрепление азербайджанской государственности, в настоящее время успешно продолжает его достойный преемник, Президент Ильхам Алиев.