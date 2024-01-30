Презентация книги Эмиля Насирли «100 мгновений жизни Гейдара Алиева» в Узбекистане и Кыргызстане
В рамках международного проекта «Издание книг, посвященных наследию великого лидера Гейдара Алиева» в столице Узбекистана Ташкенте прошла презентация книги «100 мгновений жизни Гейдара Алиева», переведенной на русский язык.
Вначале представители Азербайджанского центра культуры имени Гейдара Алиева, Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, посольства Азербайджана в Узбекистане и остальные гости возложили цветы к памятнику Великому лидеру Гейдару Алиеву.
Церемония, прошедшая в Ташкентском государственном университете имени Низами при участии представителей местной власти и общественности, азербайджанской диаспоры, действующей в Узбекистане, общественно-политических деятелей, деятелей науки, образования и культуры, была организована при поддержке Азербайджанского центра культуры имени Гейдара Алиева, руководства Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан Гусейна Гулиева и по инициативе автора книги, главного редактора международного журнала «Мой Азербайджан», члена-корреспондента Международной академии наук Эмиля Насирли.
Участники мероприятия минутой молчания почтили светлую память Великого лидера Гейдара Алиева и героев Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.
В начале модератор церемонии презентации профессор Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами Гянджеви, исполнительный директор Узбекистано-Азербайджанского общества дружбы Эркин Нуриддинов поприветствовал участников мероприятия и предоставил слово ректору Ташкентского государственного университета имени Низами профессору Абдугаффару Кыргызбаеву. Ректор профессор Абдугаффар Кыргызбаев отметил, что дружба и сотрудничество между двумя странами развиваются и укрепляются с каждым днем, и руководство Узбекистана уделяет особое внимание установлению тесных связей с Азербайджаном. Говоря о деятельности возглавляемого им учебного заведения, А. Кыргызбаев отметил, что Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, где учатся около 25 тысяч студентов, выполняет священную миссию в Узбекистане - готовит педагогические кадры и способствует процветанию страны.
Выступивший далее на мероприятии Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан Гусейн Гулиев предоставил обширную информацию о жизненном пути Великого лидера, являющемся примером для поколений, его политической деятельности в направлении укрепления и занятия Азербайджанским государством достойного места в мире. Посол Гусейн Гулиев отметил, что в Азербайджане написано и пишется множество книг о Великом лидере Гейдаре Алиеве, и еще долгие годы будут создаваться великие, интересные, ценные произведения, посвященные Гейдару Алиеву: «Я высоко ценю каждое произведение, написанное о Гейдаре Алиеве. И, в первую очередь, считаю, что данная книга Эмиля Насирли, посвященная Гейдару Алиеву, является, прежде всего, выражением огромного уважения и почтения автора к личности Великого лидера. В посвященной Гейдару Алиеву книге «100 мгновений жизни Гейдара Алиева» можно наблюдать, увидеть и почувствовать это уважение и почтение. С другой стороны, я нахожу эту книгу, посвященную Гейдару Алиеву, прежде всего также новым примером признания личности, масштаба и величия Гейдара Алиева. Думаю, что данная книга внесет большой вклад в изучение богатого, в том числе научного, наследия Гейдара Алиева, особенно для молодежи», - отдельно подчеркнул посол.
Выступившие на церемонии презентации писатель, ученый-переводчик Бабахан Шариф, эксперт Комитета женщин, член Центра духовности и просвещения Республики Узбекистан Жамиля Шермухамедова, писатель-переводчик Шокир Долимов, заведующий кафедрой Узбекистанского национального университета имени Мирзо Улугбека, доктор философских наук Нигинахон Шермухамедова и доцент Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, директор Центра имени Физули Гульбахар Ашурова отметили общественно-политическую деятельность Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, историческую роль Гейдара Алиева в установлении и развитии отношений между двумя братскими республиками как в советский период, так и после обретения независимости, подчеркнули, что отношения с Азербайджаном всегда являлись приоритетом для Узбекистана, что наши отношения, прочный фундамент которых был заложен Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжают его достойный преемник, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
На церемонии презентации выступил автор книги «100 мгновений жизни Гейдара Алиева», главный редактор международного журнала «Мой Азербайджан», член-корреспондент Международной академии наук Эмиль Насирли. Автор книги, предоставивший обширную информацию об изданной на азербайджанском, английском, русском, румынском и др. языках в рамках международного проекта «Издание книг, посвященных наследию Великого лидера Гейдара Алиева» книге «100 мгновений жизни Гейдара Алиева», подчеркнул, что интеллигенция и ученые страны с радостью восприняли Распоряжение главы государства о праздновании 100-летия основателя современного и независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева: «Празднуя юбилей этой гениальной личности, мы создаем историческую традицию нашей государственности. Молодое поколение на протяжении веков продолжит эту традицию, в будущем будет знать, что Азербайджанское государство было создано такой феноменальной личностью, как Гейдар Алиев, и глубже изучит его наследие».
Эмиль Насирли также обратил внимание на то, что политическое, научное и духовное наследие общенационального лидера Гейдара Алиева внесло и продолжает вносить большой вклад в формирование идеологии государственности в Азербайджане в целом, а также в формирование, определение и осуществление практической политики в Азербайджане. И долгие годы, пока будет существовать Азербайджан, оно всегда будет освещать как маяк путь развития Азербайджана. Безусловно, одним из важнейших достоинств книги следует считать то, что она отражает любовь, уважение и почтение к Гейдару Алиеву.
Эмиль Насирли также отметил, что данная книга имеет особое значение для молодежи, желающей изучить наследие гениального Гейдара Алиева: «В будущем мы планируем перевести книгу на китайский, испанский, арабский и другие языки, чтобы она распространилась по возможности во всех дружественных странах. Содержание произведения охватывает практически всю деятельность Великого лидера Гейдара Алиева, основы системы взаимоотношений, а также его конструктивной и творческой деятельности. Все это дает основание говорить о том, что Азербайджан добился больших успехов в результате успешного продолжения и развития Президентом Ильхамом Алиевым политического курса, заложенного Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, а также динамичной, многогранной внешней политики, реализуемой исходя из национальных интересов, что обеспечило повышение позиций нашей страны в мировом сообществе. Полагаю, что эта книга внесет большой вклад в изучение молодежью богатого, научного, наследия Гейдара Алиева», - отметил Эмиль Насирли.
На церемонии презентации также выступил известный узбекский публицист, поэт и писатель, автор книг «Победа Гейдара Алиева» и «Победа Азербайджана» Исмет Кучиев. В своем выступлении Исмет Кучиев отметил, что отношение Гейдара Алиева к своему народу, государству и национально-нравственным ценностям будет вечным: «Для существования народа необходимо защищать его национально-нравственные ценности. Общенациональный лидер Гейдар Алиев также имел исключительные заслуги в защите именно национально-моральных ценностей».
На церемонии презентации состоялся широкий обмен мнениями относительно формирования и развития новых, взаимовыгодных отношений со всеми центрами силы мира, с соседними и несоседними государствами Азербайджана, отношений с крупными и региональными государствами, имеющими интересы и влияние на Южном Кавказе, занимающем особое место во внешней политике Гейдара Алиева.
В завершение мероприятия автор книги, член-корреспондент Международной академии наук Эмиль Насирли подарил участникам мероприятия книгу «100 мгновений жизни Гейдара Алиева».
В столице Кыргызской Республики Бишкеке прошла В начале председатель Общественного объединения Церемония презентации книги «100 мгновений жизни Гейдара Алиева» прошла и в столице Кыргызской Республики Бишкеке. Вначале председатель Общественного объединения Кыргызстана «Союз прогрессивных азербайджанцев Центральной Азии» Хансувар Бахшалиев, председатель Общества дружбы и сотрудничества «Кыргызстан-Азербайджан», заслуженный врач Кыргызской Республики Акиф Алафердов, главный редактор международного журнала «Мой Азербайджан», член-корреспондент Международной академии наук Эмиль Насирли и остальные гости возложили цветы к бюсту великого лидера, установленному в Школьно-гимназическом комплексе № 20 имени Гейдара Алиева, функционирующем в Бишкеке, и с уважением почтили его незабвенную память.
Руководство и учащиеся школы-гимназии тепло встретили гостей, предоставили подробную информацию о бюсте выдающегося деятеля тюркского мира Гейдара Алиева, помещении, названном его именем, стенде, отражающем его жизнь и деятельность, участие президентов Азербайджана и Кыргызстана на церемонии открытия школы 12 октября 2022 года, о визите главы нашего государства в Бишкек, о стенде «Кыргызско-Азербайджанская дружба» и деятельности образовательного комплекса. Затем коллектив школьно-гимназического комплекса №20 имени Гейдара Алиева представил гостям специальную программу.
На мероприятии автор книги Эмиль Насирли обратил внимание на важность изучения новым поколением азербайджанцев, проживающих в Кыргызстане, нашего родного языка, участия родителей в уроках азербайджанского языка, также поинтересовался мнением школьников. Эмиль Насирли ответил на вопросы преподавателей и учеников школы-гимназии о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.
Далее состоялась презентация переведенной на русский язык книги «100 мгновений жизни Гейдара Алиева», организованная в Национальной библиотеке Кыргызской Республики имени А.Осмонова.
Презентация, прошедшая в городе Бишкеке при участии представителей местной власти и общественности, представителей азербайджанской диаспоры, действующей в Кыргызстане, общественно-политических деятелей, деятелей науки, образования и культуры, была проведена при организационной поддержке Чрезвычайного и Полномочного посла Кыргызской Республики в Азербайджан Кайрата Осмоналиева, Общественного объединения азербайджанцев «Единство» и по инициативе автора книги, главного редактора международного журнала «Мой Азербайджан», члена-корреспондента Международной академии наук Эмиля Насирли.
Участники мероприятия минутой молчания почтили светлую память Великого лидера Гейдара Алиева и героев Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.
Поприветствовав вначале участников мероприятия, президент «Клуба друзей Азербайджана» в Кыргызстане, модератор мероприятия Ассоль Молдокматова предоставила слово Чрезвычайному и Полномочному послу Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву.
Посол Кайрат Осмоналиев рассказал о почетном жизненном пути Общенационального лидера Гейдара Алиева и его исключительной роли в истории Азербайджана. Он рассказал об успехах, достигнутых Великим лидером в годы руководства Азербайджаном как в период бывшего СССР, так и в годы независимости. Отметив, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев являлся одним из лидеров бывшего СССР, посол охарактеризовал его как всемирно известного политического и государственного деятеля, обладавшего большим влиянием. Он подчеркнул, что Великий лидер Гейдар Алиев имел исключительные заслуги в направлении укрепления независимого Азербайджанского государства и государственности, а также кыргызско-азербайджанских отношений.
Посол Кайрат Осмоналиев отметил, что Гейдар Алиев с особым вниманием и любовью относился и к кыргызскому народу.
Отметив, что в настоящее время в Кыргызстане проживают более 20 тысяч азербайджанцев, посол напомнил, что основа фундаментальных дипломатических отношений между двумя странами была заложена в 1993 году. В августе 1995 года Гейдар Алиев посетил Кыргызстан для участия в третьем саммите Глав тюркоязычных государств и встретился там со своим кыргызским коллегой. 11 сентября 1996 года между Министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики был подписан протокол.
Посол также отметил, что Азербайджан имеет очень успешную историю сотрудничества с тюркоязычными странами. В период руководства президента Ильхама Алиева азербайджано-кыргызские отношения вступили в новый этап развития. Это подтвердил и визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Азербайджан. Кыргызстан и Азербайджан сотрудничают во всех международных организациях и всегда поддерживают друг друга исходя из национальных интересов.
«Обсужденные на официальной встрече глав государств вопросы и подписанные документы дали толчок развитию отношений на последующем этапе по восходящей. Заявления президентов Азербайджана и Кыргызстана прессе, подписанные в ходе визита документы, особенно Декларация о стратегическом партнерстве, являющаяся важнейшим документом, показывают, что азербайджано-кыргызские отношения достигли качественно нового уровня, братские и дружеские отношения между странами и впредь будут укрепляться», - отметил посол К. Осмоналиев.
Посол также отметил, что в Азербайджане написано и пишется множество книг о Великом лидере Гейдаре Алиеве, и еще долгие годы будут создаваться ценные произведения, посвященные Гейдару Алиеву. Эта книга, отражающая деятельность общенационального лидера, вызывает большой интерес в обществе. Посол сообщил, что факты, приведенные в книге, отражают важные моменты многогранной деятельности Великого лидера.
К.Осмоналиев добавил, что Гейдар Алиев, архитектор современного Азербайджана, усовершенствовал государственные институты, расширил столь необходимые внешние связи, реализовал комплексную энергетическую стратегию и заложил основу долгосрочного развития страны. Стратегию Великого лидера Гейдара Алиева, направленную на укрепление азербайджанской государственности, в настоящее время успешно продолжает его достойный преемник, Президент Ильхам Алиев.
На мероприятии выступил с широкой речью Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике Лятиф Гандилов. Он отметил, что Великий лидер Гейдар Алиев является гением, оказавшим величайшие заслуги развитию Азербайджана в ХХ веке. Лятиф Гандилов подчеркнул, что жизненный путь Гейдара Алиева – яркий символ бесконечной верности и любви к Родине, родному народу и нации. Гейдар Алиев, гордый, могущественный государственный деятель и непобедимый политик Азербайджана, своей огромной деятельностью поднялся до уровня национального лидера азербайджанцев мира и остался лидером со стальной волей, слава и влияние которого не знают границ в памяти и сердцах азербайджанского народа.
На церемонии выступил и автор книги «100 мгновений жизни Гейдара Алиева», главный редактор международного журнала «Мой Азербайджан», член-корреспондент Международной академии наук Эмиль Насирли. Предоставив обширную информацию об изданной на азербайджанском, английском, русском, румынском языках и иврите в рамках международного проекта «Издание книг, посвященных наследию Великого лидера Гейдара Алиева» книге «100 мгновений жизни Гейдара Алиева», Эмиль Насирли подчеркнул, что возвращение Гейдара Алиева к власти в независимом Азербайджане, спасение страны от кризиса, донесение до мира правды об Азербайджане, заслуги в объявлении прекращения огня в армяно-азербайджанском конфликте и остальные вопросы комментируются в книге на языке документальных описаний.
Эмиль Насирли отметил, что его книга о Гейдаре Алиеве также отражает историю Азербайджана. После того, как в 1993 году по настоянию народа Гейдар Алиев вернулся к власти, Азербайджан вступил в новую эпоху. Главный результат руководства Гейдара Алиева современным и независимым Азербайджаном в том, что находившаяся на грани распада страна вскоре превратилась в динамично развивающуюся. Это далось нелегко. Была проделана большая работа, чтобы направить Азербайджан на путь развития. Гейдар Алиев, возглавлявший республику еще в 70-е годы прошлого века, участвовал в открытии заводов и фабрик, заложил фундамент тысяч школ, больниц и учреждений культуры. Все это отражено в книге посредством фотографий.
Автор еще раз подчеркнул, что жизненный путь и борьбу этой сильной личности необходимо донести до молодого поколения через книги, чтобы оно формировалось не как особь, а как личность. Работа, проделанная Великим лидером как во времена СССР, так и в годы независимости Азербайджана, должна доноситься до молодежи с помощью книг, состоящих не просто из сухих фактов, но и содержащих фотографии. Среди фотографий, отражающих в книге новую эпоху, особое место занимают фотографии, запечатлевшие церемонию закладки основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и другие подобные моменты. Все это играет важную роль в изучении и популяризации нашей новой истории.
Президент Ильхам Алиев, успешно продолживший политический курс Гейдара Алиева, поднял репутацию Азербайджана на мировой уровень. Этот подъем основывался на прочном фундаменте политической стратегии. Создание общественно-политической стабильности в Азербайджане в начале 1990-х годов, привлечение внимания всего мира к Азербайджану, предоставление широкого простора для экономических реформ, улучшение социального положения населения — это не просто результаты нынешних мер. Гейдар Алиев, прежде всего, определил место Азербайджана в мире и роль в глобальной политике, смог наладить взаимовыгодное сотрудничество с государствами, имеющими интересы в регионе. Если мы посмотрим на политическую карту мира, то увидим, что Азербайджан – небольшое по территории государство. Однако сегодня это небольшое государство играет важную роль в энергетической безопасности Европы.
Далее Эмиль Насирли заявил, что фундамент успешных государственных отношений, установившихся между Азербайджаном и Кыргызстаном, был заложен Гейдаром Алиевым. После того как общенациональный лидер впервые посетил Кыргызстан в августе 1995 года для участия в III Саммите глав тюркоязычных государств и мероприятиях, посвященных 1000-летию эпоса «Манас», отношения между двумя странами поднялись на уровень стратегического партнерства.
В ходе официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в нашу страну была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой.
В рамках государственного визита в Кыргызскую Республику Президент Ильхам Алиев провел двусторонние переговоры, а также принял участие в I заседании Межгосударственного совета. Далее состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов. Президенты выступили с заявлениями для прессы. При участии Президента Азербайджана прошло открытие Парка кыргызско-азербайджанской дружбы и общеобразовательной школы имени Гейдара Алиева и Низами Гянджеви.
Выступившие на презентации депутат Парламента Кыргызской Республики, руководитель кыргызско-азербайджанской парламентской группы дружбы Искандер Матраимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике Лятиф Гандилов, председатель Совета народного собрания Кыргызстана Алманбет Матубраимов, легендарный экс-спикер кыргызского парламента Медекан Шеримкулов, председатель Общества дружбы и сотрудничества «Кыргызстан-Азербайджан», заслуженный врач Кыргызской Республики Акиф Алафердов, бывший министр иностранных дел Кыргызской Республики, президент Общественного объединения «Международный Иссык-Кульский форум» имени Ч. Айтматова, основатель «Клуба друзей Азербайджана» Асгар Айтматов, кинорежиссер, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Замир Эралиев, председатель Общественного объединения Кыргызстана «Союз прогрессивных азербайджанцев Центральной Азии» Хансувар Бахшалиев довели до сведения, что светлая память Великого лидера чтится с большим уважением как в Азербайджане, так и Кыргызстане, азербайджанский и кыргызский народы тесно связаны друг с другом в силу истории, языка, религии и культурных ценностей, отношения между двумя народами уходят в глубь истории, в первые годы независимости азербайджано-кыргызские отношения, как и отношения с остальными тюркскими государствами Центральной Азии, в основном проводились в рамках сотрудничества в работе международных и региональных организаций. Общенациональный лидер Гейдар Алиев имел неоценимые заслуги в укреплении двусторонних связей. Особо было отмечено, что Азербайджан продолжает политико-экономические и культурные связи с Кыргызстаном, как и с остальными тюркоязычными странами. Цель обеих стран – способствовать развитию, политическому и культурному единству тюркского мира. Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Кыргызскую Республику, встреча с Президентом Садыром Жапаровым, подписанные документы и высказанные лидерами мнения свидетельствуют о том, что в отношениях двух братских стран заложена основа нового этапа всестороннего сотрудничества. Все это становится примером в развитии братских отношений между тюркоязычными странами.
На церемонии презентации состоялся обширный обмен мнениями о занимавших особое место во внешней политике Гейдара Алиева формировании и развитии новых, взаимовыгодных отношений Азербайджана со всеми мировыми центрами силы, с соседними и несоседними государствами, в том числе с Кыргызстаном, отношений с крупными и региональными государствами, имеющими интересы и влияние на Южном Кавказе.
В ходе презентации председатель Общественного объединения Кыргызстана «Союз прогрессивных азербайджанцев Центральной Азии» Хансувар Бахшалиев вручил Эмилю Насирли памятный подарок.
В завершение мероприятия автор книги, член-корреспондент Международной академии наук Эмиль Насирли подарил участникам мероприятия книгу «100 мгновений жизни Гейдара Алиева».
В своих выступлениях в Узбекистане и Кыргызстане Эмиль Насирли заметил: «В связи с восстановлением суверенитета Азербайджана, возможностью впервые проведения выборов во всех частях страны, а также завершением в прошлом году 20-летней деятельности уважаемого президента господина Ильхама Алиева в качестве президента, 7 февраля в нашей стране пройдут внеочередные президентские выборы. Призываю всех наших соотечественников, проживающих в Узбекистане и Кыргызыстане, активно участвовать в выборах Президента и проголосовать за единственного успешного последователя политического курса Общенационального лидера Гейдара Алиева, вписавшего свое имя золотыми буквами в нашу героическую историю высокими управленческими навыками, продемонстрированными с первых дней на высшем государственном посту, решительной внутренней и внешней политикой, основанной на национальных интересах, а также одержавшего победу в Отечественной войне, результатом которой стало освобождение оккупированных земель и восстановление территориальной целостности, – за Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева!»
Напоминаем, что церемония презентации книги «100 мгновений жизни Гейдара Алиева» состоялась в Центре Ататюрка в Баку, в Музее прессы «Союза турецких журналистов» в Стамбуле (Турция), в Швейцарии - офисе ООН в Женеве, в Париже, Праге, в Центральной библиотеке Норт-Йорка в Торонто (Канада), в Нью-Йорке и Вашингтоне - Университете Джорджа Вашингтона (CVU), в Турецкой Республики Северного Кипра.