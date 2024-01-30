Дмитрий Рой, автор haqqin.az 09:43

Украина уже сегодня может получить новейшие американские ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bombs — запускаемые с земли бомбы малого калибра). Украина стала полигоном для российского вооружения, США и коллективный Запад ответил на это тем, что армия Россия стала, а также ее территория, станут теперь полигоном для обкатки современного западного оружия и боеприпасов. Сенсация? Нет, вполне ожидаемо. Всегда с умилением наблюдаю, когда с серьезными лицами ведутся дискуссии о том, что США в целом коллективный Запад прекратит военную помощь Украине. И произойдет это буквально на днях, после чего украинцы сдадутся, а российские войска торжественным маршем пройдут по Киеву.

Рассуждения этих «пикейных жилетов» разбиваются об один вопрос, прямолинейный как бетонный столб: а зачем коллективному Западу облегчать положение Кремля, в чем его выгода от этого шага? «Русский медведь» добровольно попал в идеальный капкан, в чем смысл его освобождать и опять отпускать на волю? Американцы нашли уязвимую точку Путина, о чем и говорит в своем интереснейшем интервью Уильям Бернс: «Одна вещь, которую я понял, заключается в том, что всегда ошибочно недооценивать его зацикленность на контроле над Украиной и ее выбором. Он считает, что без этого контроля Россия не может быть великой державой, а он не может быть великим российским лидером». И добавляет чуть ниже: «Война Путина уже стала провалом для России на многих уровнях… По меньшей мере 315 000 российских солдат были убиты или ранены, две трети довоенного танкового парка России были уничтожены, а хваленая многолетняя программа модернизации армии Путина была выхолощена. Все это является прямым результатом доблести и мастерства украинских солдат, подкрепленных поддержкой Запада. Между тем, экономика России переживает долгосрочные неудачи, и страна решает свою судьбу в качестве экономического вассала Китая. Раздутые амбиции Путина обернулись против него и в другом отношении: они подтолкнули НАТО к расширению и укреплению».

То есть реализация стратегической задачи – ослабление главного противника Запада, которыми Путин и Кремль себя позиционировали - идет вполне успешно. А тактика того, как это делать дальше – может и меняться, все зависит от текущего момента. Поэтому на 2024 год украинцам предложили эту тактику изменить: сосредоточиться не на отвоевании оккупированных территорий, а на отражении новых российских наступлений, удержать свои позиции на поле боя, а также сделать так, чтобы она стала значительно сильнее к концу 2024 года. Причем - не уйти «в глухую оборону», а «играть от нее», проводя краткосрочные военные операции, нанося удары на большие расстояния, связывая российские силы в Крыму, совершенствуя противовоздушную оборону вокруг украинских городов. И новые американские поставки прекрасно вписываются в эту тактику «игры от обороны». GLSDB в разновидности наземного базирования нет даже на вооружении американской армии, а у Киева есть. Что позволит ему поражать цели на вдвое большем расстоянии по сравнению с ракетами, которые она сейчас запускает при помощи систем HIMARS.

Для администрации США GLSDB стали альтернативой поставке ракет ATACMS, небольшое число которых Киев получил в прошлом году, но запасы которых быстро закончились. Новые бомбы пусть и не такие мощные, как ATACMS, но они намного дешевле, меньше, и проще в изготовлении и использовании. В результате – Россия будет вынуждена переместить свои склады еще дальше от линии фронта, что растянет ее «транспортное плечо» и сделает его еще более уязвимым. Коренного перелома в войне GLSDB, конечно, не произведет – но жизнь российский военных осложнит. А потом будет вброшено что-то еще, те же F-16. Все управляемо. В том числе и поведение Кремля в данной ситуации, которая переводится в выгодную в первую очередь Западу формат «войны в долгую».