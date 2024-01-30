Турецкие банки закрывают счета компаниям из России

Российские компании столкнулись с закрытием счетов в турецких банках, а физические лица, желающие завести банковскую карту, — с ужесточением требований, рассказали российским «Ведомостям» владельцы бизнеса, финансовые консультанты и представители деловых объединений.

Как сообщал «Коммерсант», после выхода указа президента США о вторичных санкциях в декабре 2023 года турецкие банки начали повсеместно отказываться от работы с российскими. Указ позволяет американскому Минфину вводить меры против иностранных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из России или содействуют поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу.

По словам собеседников «Ведомостей», расчеты до сих пор заморожены. При этом если раньше под ограничения попадали компании, находящиеся под санкциями, то теперь это распространилось почти на всех.

Один из собеседников рассказал, что до декабря в Турции с точки зрения работы с РФ было «два всеядных и два полувсеядных банка». По его словам, первой категории пригрозили внесением в SDN-лист (самый суровый по уровню ограничений список), из-за чего они начали закрывать корсчета значительной части российских компаний и банков. «Полувсеядные» банки также начали разрывать отношения, но главным образом с теми, кто стал клиентом после начала войны в Украине, утверждает источник издания.

Российским компаниям приходят уведомления с рекомендацией завершить все отношения и закрыть счет в течение определенного времени. Госбанки продолжают проводить отдельные платежи в национальных валютах за товары из «зеленого списка», в который входят продовольствие и фармпродукция.

Остановлено обслуживание корпоративных клиентов с российскими корнями вне зависимости от страны регистрации, сообщил консультант для российского бизнеса в части структурирования международных платежей Искандер Миргалимов. По его словам, российским компаниям начали рекомендовать завершить операции с турецкими банками и закрыть счета. В первую очередь, это касается бизнеса, который использовал Турцию как транзитную страну для расчетов и поставок, а также нефтегазовых трейдеров.