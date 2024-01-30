Президент Украины Владимир Зеленский «в ближайшие дни» уволит главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Издание подтверждает факт недавнего разговора между президентом и генералом, где Зеленский «спокойно» предложил ему перейти на другую должность. Но Залужный отказался.

«Затем президент Украины повторил свое решение, заявив, что тот факт, что Залужный отказался от новой должности, не меняет того, что его снимают с нынешнего поста», - пишет издание.

Ранее о встрече Зеленского с Залужным примерно такого же содержания сообщало издание The Washington Post.

Ранее появились новости о том, что Зеленский снимает Залужного с должности и назначает на его место главу разведки Кирилла Буданова.