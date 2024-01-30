Россия решила за Армению

Вопрос о выходе Армении из ОДКБ «сегодня не стоит» на повестке дня, заявил российским СМИ посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев.

«Документы (принятые в ходе последнего заседания) сейчас находятся на рассмотрении Еревана. По некоторым из них есть согласие армянской стороны, из чего можно сделать такой вывод», - сказал он.

Неучастие же Еревана в мероприятиях ОДКБ - это выбор армянского руководства, «результат давления западников и понятные эмоции», добавил Васильев.