Скандально известный блогер помещен в психбольницу

А.Дж., чьи видеокадры были распространены в социальных сетях, находится на принудительном лечении в соответствующей психиатрической больнице в связи с психологическими проблемами со здоровьем, сообщил сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Нурлан Алиев.

«Принимая во внимание сказанное, доводим до сведения, что в его отношении принимаются меры в соответствии с законом», - отметил Н.Алиев.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку в связи с видеороликами, выложенными в социальных сетях неким блогером под ником Jalilov. Блогер в социальных сетях выкладывал видео, на которых проявляет неуважительное отношение к пожилым людям. В частности, на одном из роликов он обнимает и трясет пожилую женщину.