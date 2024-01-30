Представитель МИД Британии в Баку фото
Представитель МИД Великобритании Крис Аллан находится с визитом в Баку, сообщил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд в соцсети Х.
«Мне очень приятно впервые приветствовать в Баку представителя Министерства иностранных дел Криса Аллана. Мы провели плодотворные дискуссии с представителями правительства по укреплению двусторонних отношений. Ужин с аналитическими центрами, посвященный изучению возможностей сотрудничества, стал хорошим завершением нашего дня», - написал Олд.
XİN nümayəndəsi Kris Allanı ilk dəfə Bakıda qarşılamaqdan çox məmnunam. Biz ikitərəfli əlaqələri gücləndirmək üçün hökumət rəsmiləri ilə səmərəli müzakirələr apardıq. Əməkdaşlıq imkanlarını araşdırmaq üçün Beyin Mərkəzləri ilə şam yeməyi günümüzün yaxşı sonluğu oldu. pic.twitter.com/xCaQY0qEaH— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) February 1, 2024