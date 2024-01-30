Представитель МИД Британии в Баку фото

Представитель МИД Великобритании Крис Аллан находится с визитом в Баку, сообщил посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд в соцсети Х.

«Мне очень приятно впервые приветствовать в Баку представителя Министерства иностранных дел Криса Аллана. Мы провели плодотворные дискуссии с представителями правительства по укреплению двусторонних отношений. Ужин с аналитическими центрами, посвященный изучению возможностей сотрудничества, стал хорошим завершением нашего дня», - написал Олд.