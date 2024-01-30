Арестована жена брата Алена Симоняна

По словам Алексаняна, задержание его подзащитной произошло в рамках коррупционного дела, связанного с Минэкономики. Геворгян много лет работала программным менеджером в одной из самых известных IT-организаций – «Синерджи». Около 1,5 лет назад «Синерджи» участвовала в одном из тендеров, объявленных Минэкономики страны.

СМИ утверждают, что Геворкян задержали с целью получения показаний против других арестованных - заместителя министра экономики Ани Испирян и главы департамента политики государственных инвестиций министерства Лилии Сираканян.

Сообщается, что Следственный комитет Армении представил ходатайство об аресте Геворгян.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил о задержании 7 человек после обысков в Минэкономики страны. Данные лица, по версии следствия, войдя в предварительный сговор, злоупотребили своими должностными полномочиями.

В частности, в рамках тендера «Создание банка общественных инвестиционных программ» они вступили в сговор с руководителем одной из компаний, создав искусственные препятствия для участия ее конкурента. В результате победила компания, которая представила заявку в три раза дороже (на 392 млн драмов – почти 100 тыс. долларов).