Депутат Агиль Аббас: «Пусть Макрон приедет в Азербайджан и увидит, как у нас живут армяне»

«Вводят санкции против Ирана, а Иран уже производит все сам. Но если мы введем санкции, то они останутся ни с чем. Не нужно угрожать нам санкциями. Россия выбила Францию из Африки. Франции нужен уран, ее единственная надежда сейчас – это Казахстан. Есть два пути из Казахстана во Францию.

Поскольку уран нельзя перевозить в самолетах, его необходимо перевозить на кораблях. Для этого должна быть либо дорога через Россию, либо дорога через Азербайджан. Россия этого не допускает.

Остается Азербайджан. Что будет делать Франция, если мы введем санкции? Мне бы очень хотелось, чтобы Макрона пригласили в Азербайджан. Пусть он приедет и посмотрит, как здесь живут армяне. Мы не разрушаем церкви и синагоги. Пусть Макрон приедет и посмотрит, как ремонтируют церкви в Шуше. Но, честное слово, будь у меня такая возможность, я не стал бы их ремонтировать», - заявил депутат.