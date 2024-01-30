Глава украинской разведки о Трампе и войне в России

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью корреспонденту CNN Фредерику Плейтгену заявил, что его не особо беспокоит возможность того, что Дональд Трамп снова может стать президентом США.

«Трамп опытный человек. Он много раз падал и снова поднимался. И это очень серьезная черта», - сказал Буданов о бывшем президенте, который не скрывал своего желания сократить поддержку Украины со стороны США и чьи союзники в Конгрессе выступают против попыток разрешить увеличение помощи.

«Мы в любом случае ожидаем положительного решения, - сказал Буданов о дебатах по поводу помощи США. - Сказать, что Трамп и Республиканская партия являются поклонниками Российской Федерации, - это полная чушь».

Говоря об участившихся в последнее время атаках на ключевую инфраструктуру на территории России, глава ГУР подчеркнул, что теперь россияне «могут быть уверены, что война пришла к ним».

«Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я полагаю, что в этот план включены все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации», - подчеркнул Буданов.