Депутат предложил платить, чтобы не служить

В Милли Меджлисе предложили изменить порядок призыва на военную службу и взимать плату за сокращение срока службы в армии. С таким предложением выступил на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Эльнур Аллахвердиев.

Депутат привел в пример соседнюю Турцию, где разрешается вместо военной службы оплачивать сбор за освобождение от нее: «Мы тоже можем пойти на это. В нашей стране срок военной службы установлен полтора года, а для лиц с высшим образованием — 1 год. Этот срок можно было бы сократить, перечислив в бюджет определенную сумму».