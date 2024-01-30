Что там с погодой

В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер днем сменится северо-западным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью 1-4°, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается. Временами будет туман с преобладанием восточного ветра.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла, ночью в горах 5-10°, днем 0-5° мороза.

Ночью в некоторых горных районах дороги могут покрыться льдом.