Наступил февраль, и влюбленные начали строить романтические планы на ту самую дату. А Kontakt запустил кампанию «Ближе к сердцу», приняв во внимание комфорт как влюбленных, так и всех, кто ценит любовь.

Так, с завтрашнего дня до 18 февраля вы можете посетить любой магазин сети и воспользоваться скидками до 50% за наличные покупки. А при покупке товаров по рассрочке смартфоны можно будет приобрести на 12 месяцев без процентов и без первоначального взноса, телевизор, бытовую технику, посуду и домашний текстиль - на 18 месяцев, а мебель — на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и без комиссий.

Все перечисленные условия также действительны в интернет-магазине kontakt.az. Так что давайте рассмотрим некоторые предложения, которые будут вам полезны. Итак:

При наличной покупке 3-х режимный воздушный фен Rowenta мощностью 2200 Вт стоит не 130 , а всего 40 AZN;

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с размерами 80x120x80 стоит не , а всего AZN; При покупке в рассрочку смартфон Xiaomi Redmi Note 13 с памятью 256 ГБ всего за 29 AZN в месяц;

с памятью 256 ГБ всего за AZN в месяц; Смарт-телевизор Samsung с экраном 109 см всего за 49 AZN в месяц;

с экраном 109 см всего за AZN в месяц; Печь Bosch объемом 66 л всего за 55 AZN в месяц.

Поэтому наш вам совет: вовремя оцените все предложения. Здесь вы найдете ближайший к вам адрес магазина, а на вопросы можете получить ответы по номеру колл-центра *6060.