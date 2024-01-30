Илью Репина признали украинцем

В 2021 году финский музей в сотрудничестве с Третьяковской галереей и Музеем русского искусства провел большую выставку работ Репина. На ней рассказывалось о том, что художник родился на территории современной Украины, но представляли его как россиянина. С тех пор украинцы обращались в музей с намерением восстановить историческую справедливость.

Среди тех, кто обращался в музей с просьбой изменить национальность Репина, – украинская журналистка Анна Лодыгина. Готовя статью о художнике, она попросила предоставить больше информации о его жизни в Финляндии. Куратор послала ей статью, в которой говорилось, что родители Репина были русскими и родились в Подмосковье. В ответ Лодыгина направила доказательства того, что это не так – церковные документы свидетельствовали, что отец и дед художника родились на территории Украины.

Она добавила, что знала о выставке, которую музей провел за полгода до полномасштабного вторжения России в Украину и на которой представил Репина русским художником.

Ранее сообщалось, что Нью-Йоркский Метрополитен-музей признал украинцами родившегося в Крыму художника армянского происхождения Ивана Айвазовского, а также Илью Репина.