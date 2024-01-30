Переговоры в Анкаре о транспортировке туркменского газа через Азербайджан в Турцию и Европу? что происходит?
Два дня назад в Анкаре прошли двусторонние переговоры о транспортировке туркменского газа в Европу через Турцию. По сообщениям турецких СМИ, в переговорах приняли участие делегации государственных компаний «Туркменгаз» и «Туркменпетрол», посол этой страны в Анкаре Мекан Ишангулиев, а также делегация во главе с заместителем гендиректора BOTAŞ Митхатом Айдыном.
Сообщается, что переговоры прошли в рамках «Протокола о взаимопонимании по расширению сотрудничества в энергетической сфере», подписанного в ходе I саммита президентов Турции, Туркменистана и Азербайджана в декабре 2022 года.
По данным газеты Sabah, на первом этапе планируется транспортировать туркменский газ в Турцию через Азербайджан, а на следующем - этот газ будет продаваться в Европу через Турцию. Это должно произойти в рамках поддержанной Россией идеи создания газового хаба в Турции.
Издание пишет, что туркменский газ будет относительно дешевым для Турции, что усилит позиции Анкары в ценовых переговорах с другими странами-поставщиками.
В настоящее время Турция импортирует газ из России, Ирана и Азербайджана. Кроме того, через территорию страны в Европу поступает азербайджанский газ.
В рамках планов по созданию газового хаба Турция готовится в будущем импортировать сжатый газ наряду с газом из Азербайджана и Туркменистана, а затем экспортировать это топливо в Европу. Однако в настоящее время транспортировка туркменского газа в Турцию через Азербайджан невозможна. Поскольку для этого нет инфраструктуры, Туркменистан пытается заручиться поддержкой Запада и Азербайджана для строительства Транскаспийского газопровода.
На данный момент это невозможно: позиция Азербайджана заключается в том, что строительство Транскаспийского газопровода является задачей туркменской стороны, и Азербайджан готов выполнить свои обязательства как транзитная страна.
С другой стороны, трехстороннее соглашение о газовом обмене, подписанное между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном в конце 2021 года, с начала этого года приостановлено. Ашхабад считает цену, предложенную Азербайджаном (135-140 долларов за тысячу кубометров), слишком низкой и не желает поставлять газ по этой цене. В Туркменистане считают, что такая цена несправедлива, поскольку Азербайджан покупает дешевый туркменский газ, а затем продает его в Европу в два раза дороже.
В рамках соглашения в прошлом году в Азербайджан через Иран поступило около 2,5 миллиарда кубометров туркменского газа, что стало выгодным соглашением для всех трех сторон. Поскольку Иран направляет часть туркменского газа, который он покупает по схеме свопа, для удовлетворения потребностей в газе северных регионов страны, а остальную часть передает в Азербайджан и зарабатывает на транзитных сборах, Туркменистан получает возможность диверсифицировать экспорт газа. По сообщениям СМИ, перспективы достижения соглашения весьма невелики, хотя переговоры и ведутся.
Тогда же стало известно, что Туркменистан начал переговоры о транспортировке своего газа в Турцию через Иран. Однако интересно посмотреть, какой будет позиция Тегерана по этим переговорам. Потому что Иран сам экспортирует газ на турецкий рынок, и теперь он может быть не заинтересован в переброске дешевого туркменского газа со своей территории в эту страну.
С этой точки зрения весьма сомнительно, что переговоры в Анкаре действительно касались транспортировки туркменского газа в Турцию через Азербайджан. Вполне вероятно, что речь шла о поставках голубого топлива в Турцию через Иран.