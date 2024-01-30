Отдел информации 13:20

Два дня назад в Анкаре прошли двусторонние переговоры о транспортировке туркменского газа в Европу через Турцию. По сообщениям турецких СМИ, в переговорах приняли участие делегации государственных компаний «Туркменгаз» и «Туркменпетрол», посол этой страны в Анкаре Мекан Ишангулиев, а также делегация во главе с заместителем гендиректора BOTAŞ Митхатом Айдыном. Сообщается, что переговоры прошли в рамках «Протокола о взаимопонимании по расширению сотрудничества в энергетической сфере», подписанного в ходе I саммита президентов Турции, Туркменистана и Азербайджана в декабре 2022 года.

По данным газеты Sabah, на первом этапе планируется транспортировать туркменский газ в Турцию через Азербайджан, а на следующем - этот газ будет продаваться в Европу через Турцию. Это должно произойти в рамках поддержанной Россией идеи создания газового хаба в Турции. Издание пишет, что туркменский газ будет относительно дешевым для Турции, что усилит позиции Анкары в ценовых переговорах с другими странами-поставщиками. В настоящее время Турция импортирует газ из России, Ирана и Азербайджана. Кроме того, через территорию страны в Европу поступает азербайджанский газ. В рамках планов по созданию газового хаба Турция готовится в будущем импортировать сжатый газ наряду с газом из Азербайджана и Туркменистана, а затем экспортировать это топливо в Европу. Однако в настоящее время транспортировка туркменского газа в Турцию через Азербайджан невозможна. Поскольку для этого нет инфраструктуры, Туркменистан пытается заручиться поддержкой Запада и Азербайджана для строительства Транскаспийского газопровода. На данный момент это невозможно: позиция Азербайджана заключается в том, что строительство Транскаспийского газопровода является задачей туркменской стороны, и Азербайджан готов выполнить свои обязательства как транзитная страна.