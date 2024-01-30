Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане

В январе 2024 года 57 новорожденных мальчиков в Азербайджане получили имя Гусейн, 47 - Юсиф, 44 - Угур, 39 - Али, 35 - Рауль, 31 - Мурад, 28 - Омар, 28 -Мухаммед, 25 - Адем, 23 -Тунджай.

Среди девочек в январе 2024 года 46 получили имя Марьям, 45 - Нилай, 41 - Зейнаб, 39 - Айла, 37 - Захра, 36 - Фатима, 35 - Инджи, 34 - Мелиса, 32 - Айлин, 31 - Мелек.

Следует отметить, что в 2023 году новорожденных мальчиков чаще всего называли Угур, а девочек - Захра.