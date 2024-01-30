Депутат: «Показывают, как женщина оставляет мужа и убегает с его братом…»
Из-за рубежа «выделяется большое количество денег на «подрыв нравственных устоев», заявил депутат Агиль Аббас.
«На азербайджанском телевидении пропагандируется домашнее насилие, безнравственность. Никто не может предотвратить это, парламент тоже. На телеканалах показывают скандалы между супругами, как женщина оставляет мужа и убегает с его братом. Это редкие случаи, но тоже пропаганда. Зрители смотрят и думают: почему бы и мне так не поступить?! Такое нужно предотвращать», – сказал Аббас.