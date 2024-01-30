Крик души премьера Польши: Европа устала от Орбана

Премьер-министр Польши Дональд Туск уверен, что страны ЕС в итоге найдут аргументы, чтобы убедить премьера Венгрии Виктора Орбана разблокировать финансирование для Украины. Заявления премьера Польши приводит «Европейская правда».

«Нет так называемой проблемы усталости от Украины, а есть проблема усталости от Виктора Орбана. Мы должны решить столько проблем и, конечно, нам сегодня нужно укрепить наше единство вокруг Украины», - заявил Туск.

По его словам, он не может понять и принять «очень странную» и «очень эгоистичную игру» Орбана. Глава польского правительства добавил, что нет места для компромисса по украинскому вопросу.

«Виктору Орбану решать, является ли Венгрия частью нашего сообщества или нет. Это черно-белая история. Моя интуиция подсказывает мне, что мы найдем какие-то сильные аргументы, чтобы в конце концов убедить Орбана», – подчеркнул Туск.

По мнению польского премьера, в среднесрочной перспективе «мы должны больше думать, возможно, не о жестких мерах, но о более четких последствиях» для Венгрии.