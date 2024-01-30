Действующий председатель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе представлен на пост премьер-министра страны. Кандидатура Кобахидзе была выдвинута на съезде правящей партии «Грузинская мечта» 1 февраля, пишут грузинские СМИ.

Кресло главы правительства Грузии стало вакантным после того, как Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке и намерении стать председателем правящей партии. Таким образом, Ираклий Гарибашвили и Ираклий Кобахидзе фактически обменялись своими позициями.