У Грузии новый премьер обновлено 14:20
Действующий председатель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе представлен на пост премьер-министра страны. Кандидатура Кобахидзе была выдвинута на съезде правящей партии «Грузинская мечта» 1 февраля, пишут грузинские СМИ.
Кресло главы правительства Грузии стало вакантным после того, как Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке и намерении стать председателем правящей партии. Таким образом, Ираклий Гарибашвили и Ираклий Кобахидзе фактически обменялись своими позициями.
*** 14:11
Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили официально стал председателем правящей партии «Грузинская мечта», сообщают грузинские СМИ.
Решение было принято на внеочередном, 8-ом съезде партии в Тбилиси.
Гарибашвили 29 января объявил об отставке.