Иран сокращает свое присутствие в Сирии

Корпус стражей исламской революции сократил присутствие своих старших офицеров в Сирии после серии смертоносных израильских ударов, произошедших в последнее время. Об этом передает Reuters, ссылаясь на источники, близкие к информации.

Три источника заявили, что Тегеран хочет избежать прямого конфликта на Ближнем Востоке, сохраняя при этом свои интересы в Сирии другими средствами.

Один из источников - высокопоставленный представитель региональной безопасности, проинформированный Тегераном, - сообщил, что высокопоставленные иранские командиры покинули Сирию вместе с десятками офицеров среднего звена. Это было представлено как «снижение присутствия». При этом источник не уточнил, сколько иранских офицеров было задействовано.