Социальные показатели 2023 года в полной мере выявляют эффективность проводимых в стране социальных реформ, последовательное движение к намеченным целям, а также растущее усиление системы социального обеспечения, являющейся важным фактором гражданского благополучия.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, только в прошлом году гражданам страны были выплачены пенсии, пособия, стипендии и адресная помощь на общую сумму 7 миллиардов 957 миллионов манатов. Это на 19,7 процента, или на 1 миллиард 311миллионов манатов больше, чем в 2022 году.

Что же касается динамики ежегодного роста социальных выплат, то она приобрела традиционный характер. Сегодня нет такого вида социальных выплат, где бы в рамках ежегодно обновляемого пакета реформ не осуществлялись прибавления. К примеру, в прошлом году минимальная зарплата была увеличена на 15 процентов, с 300 до 345 манатов, а размер минимальной пенсии доведен до 280 манатов.

По итогам одиннадцати месяцев 2023 года среднемесячная зарплата возросла на 11,2 процента, до 923,1 маната, среднемесячная пенсия - на 17 процентов, до 436 манатов, а среднемесячная пенсия по возрасту - также на 17 процентов, до 467 манатов.

Репутацию Азербайджанской Республики как продвинутого социального государства убедительно подтверждает тот факт, что только за последние пять лет было реализовано четыре пакета социальных реформ, которые охватили в общей сложности 4 миллиона граждан, обеспечив им устойчивый рост зарплат, пенсий, пособий и стипендий. Отметим, что на эти цели государство выделило дополнительно около 7 миллиардов манатов.