Ведомство Сахиля Бабаева представило социальную картину минувшего года почти официоз
Социальные показатели 2023 года в полной мере выявляют эффективность проводимых в стране социальных реформ, последовательное движение к намеченным целям, а также растущее усиление системы социального обеспечения, являющейся важным фактором гражданского благополучия.
Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, только в прошлом году гражданам страны были выплачены пенсии, пособия, стипендии и адресная помощь на общую сумму 7 миллиардов 957 миллионов манатов. Это на 19,7 процента, или на 1 миллиард 311миллионов манатов больше, чем в 2022 году.
Что же касается динамики ежегодного роста социальных выплат, то она приобрела традиционный характер. Сегодня нет такого вида социальных выплат, где бы в рамках ежегодно обновляемого пакета реформ не осуществлялись прибавления. К примеру, в прошлом году минимальная зарплата была увеличена на 15 процентов, с 300 до 345 манатов, а размер минимальной пенсии доведен до 280 манатов.
По итогам одиннадцати месяцев 2023 года среднемесячная зарплата возросла на 11,2 процента, до 923,1 маната, среднемесячная пенсия - на 17 процентов, до 436 манатов, а среднемесячная пенсия по возрасту - также на 17 процентов, до 467 манатов.
Репутацию Азербайджанской Республики как продвинутого социального государства убедительно подтверждает тот факт, что только за последние пять лет было реализовано четыре пакета социальных реформ, которые охватили в общей сложности 4 миллиона граждан, обеспечив им устойчивый рост зарплат, пенсий, пособий и стипендий. Отметим, что на эти цели государство выделило дополнительно около 7 миллиардов манатов.
За эти же пять лет минимальная пенсия в стране возросла в 2,5 раза, среднемесячная – в 2,1 раза, минимальная зарплата выросла в 2,7 раза, среднемесячная зарплата увеличилась на 70 процентов, медианная зарплата возросла в 2,2 раза, а фонд зарплаты – в 2,7 раза.
Эта статистика наглядно демонстрирует устойчивость и последовательное развитие системы в стране социального обеспечения.
Важную роль в укреплении социального благополучия граждан Азербайджана играет фактор трудовой занятости. За минувший год мероприятиями Министерства труда и социальной защиты населения по активной трудовой занятости были охвачены 427 тысяч человек. Следует особо отметить, что расширяющаяся из года в год программа самозанятости приобретает особую важность, создавая возможности для граждан, не имеющих постоянную работу, войти в малый бизнес. В прошлом году Министерство труда и социальной защиты населения привлекло к программе самозанятости 17,4 тысячи безработных, обеспечив их необходимыми активами для создания своего малого бизнеса.
Чрезвычайно важен охват программами социальной поддержки семей шехидов и лиц с инвалидностью, полученной на войне. За три года, минувших после Второй Карабахской войны, этой категории граждан было выделено 6 тысяч, а всего – 14 800 квартир и индивидуальных домов. Достаточно сказать, что только в минувшем году жильем были обеспечены 1 500 семей шехидов и инвалидов войны.
Параллельно за те же пять минувших лет государство в 3-3,5 раза увеличило этой категории граждан социальные выплаты.
Еще одним важным социальным продвижением следует считать создание в последние годы в стране современных реабилитационных систем, а также значительное расширение новых направлений спектра услуг, основанных на биопсихологической модели в сфере реабилитации.
В последние годы, наряду со стационарными и амбулаторными услугами, реабилитационная помощь оказывается в общественной, телереабилитационной и передвижной формах.
В результате в 2023 году число лиц, которым были оказаны реабилитационные услуги, возросло по сравнению с 2018 годом в 7,3 раза и достигло 87 700 человек.