У России все по плану

Рекордный дефицит рабочих рук, вызванный войной в Украине, мобилизацией и массовой миграцией, вынуждает российские компании искать работников в Индии, Пакистане и Северной Корее. Бизнес все чаще обращается в кадровые агентства с запросом привезти в Россию мигрантов из этих стран, пишут российские СМИ со ссылкой на рекрутеров.

«Сейчас у нас, например, есть заказ на наем в Индии 50–70 операторов самосвалов», — говорит основатель консалтинговой компании Support Partners Константин Борисов. С аналогичными запросами столкнулись и другие кадровые агентства, в их числе — Cornerstone, Kontakt Interseach Russia и Unity. «Нам поступил запрос даже на сотрудников из Северной Кореи», — отметил один из рекрутеров.

Некоторые компании химической промышленности и агропромышленного комплекса вынуждены идти на нестандартные решения и привлекать на работу мигрантов из далеких стран, говорит директор рекрутинговой компании Ventra Industrial Ольга Тонких.

«Речь идет о рабочих без квалификации: упаковщиках, сборщиках тары, операторах производственных линий», — пояснил представитель другого агентства. При этом компании готовы работать с трудовыми мигрантами даже без знания русского языка, добавляет вице-президент по операционному управлению холдинга АНКОР Алексей Миронов.

«В среднем работники из Индии «стоят» столько же, сколько и россияне, плюс есть расходы на их перевозку и оформление документов. Но в долгосрочной перспективе это все равно выгодно», — отмечает гендиректор компании Welldone Артем Киреев. Выгоду он объясняет тем, что без знания русского языка трудовые мигранты вряд ли могут получить на рынке «контроффер» и быстро перейти к другому работодателю. По словам Киреева, россияне и мигранты со знанием языка сейчас постоянно меняют одну компанию на другую из-за более высоких зарплат.

Однако есть трудности с обеспечением таких работников необходимыми документами, говорит Борисов. «Мы сейчас пытаемся понять, как подтвердить в РФ, например, индийские водительские права», — отметил он.

В то же время трудовые мигранты из дальнего зарубежья могут приезжать в Россию только по квоте, которую формирует Минтруд по заявкам работодателей. «Но получить квоту — отдельная головная боль», — говорит Киреев.

В одной из компаний журналистам заявили, что если власти не упростят процедуру оформления трудовых мигрантов из Индии, то их начнут завозить нелегально. «К нам уже приходили компании, которые ежегодно привозят несколько тысяч людей из Бангладеш в Казахстан — без документов, в контейнере, — и предлагали распространить свои услуги и на РФ», — сказал собеседник.

Спрос на трудовых мигрантов из дальнего зарубежья возник на фоне сложностей с наймом россиян и снижения притока работников из стран СНГ. Общее число работающих в России иностранцев в 2023 году сократилось по сравнению с 2022-м и не превышало 3,5 млн человек против 4,5 млн до пандемии и войны в Украине, говорит Юлия Флоринская из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

По ее словам, привлекательность России для трудовой миграции снизилась из-за девальвации рубля и риска того, что работника отправят воевать в Украину. При этом приток работников из стран дальнего зарубежья также снизился: если в 2015–2019 годах в Россию ежегодно приезжали 120–130 тыс. человек, то в прошлом году их было всего 114 тыс., заключила Флоринская.