Лидеры Евросоюза договорились: Украина получит 50 млрд новость дополнена
Все 27 стран Евросоюза договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Ранее против пакета выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Это гарантирует постоянное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины», - сказал Мишель о только что утвержденном пакете финансовой помощи Украине.
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