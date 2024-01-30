Все 27 стран Евросоюза договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее против пакета выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Это гарантирует постоянное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины», - сказал Мишель о только что утвержденном пакете финансовой помощи Украине.