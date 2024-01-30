Кого переселят в Ханкенди?

Государственный комитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев серьезно занимается вопросом возвращения жителей в восстановленные населенные пункты на освобожденных от оккупации территориях в рамках I Государственной программы «Великое возвращение». Вынужденным переселенцам предоставляется постоянное место жительства лишь в том городе, районе, селе или поселке, в котором они состоят на учете.

Об этом сообщил директор департамента международных связей, информации и пресс-службы Госкомитета Ибрагим Мирзоев.

Он добавил, что в Ханкенди также планируется вернуть тех, кто был вынужденно переселен из этого города.