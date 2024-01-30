Как разлагается труп погибшего государства В гостях haqqin.az известный российский журналист и путешественник Михаил Кожухов
Миллионы туристов приезжают на Кубу каждый год. Им любопытно посмотреть на единственный оставшийся в мире социалистический «Парк юрского периода». Северная Корея не в счет – она для всех закрыта.
К услугам иностранцев - сеть крупных отелей, из них два десятка являются люксовыми. Они есть в Гаване, Варадеро и на острове Кайос. По числу этих пятизвездочных отелей Куба занимает лидирующее место в Карибском бассейне. Также ей принадлежит пальма первенства и по уровню нищеты и убогости - превзойти ее в регионе может лишь Гаити.
Лозунгом кубинской революции всегда был девиз Фиделя Кастро «Родина или смерть». Сейчас, как пишет кубинский оппозиционер Юниор Гарсия Агилера, «от родины осталось совсем немного, а смерть преследует кубинцев по пятам».
И это, предупреждает он, отнюдь не фигура речи, громкая фраза, рассчитанная на эффект. В 2021 году сотни тысяч кубинцев вышли на улицы городов с протестами против политики правительства и их лозунгом был «Родина или жизнь». Протесты жестоко подавили, тысячи попали за решетку. В том же году на Кубе умерло 167 645 человек, на 55 тысяч больше, чем в году предыдущем. По уровню смертности - 14,65 на тысячу человек - Куба на одном из первых мест в мире. Даже на Гаити она меньше - 8,68 на тысячу.
Родина для кубинцев становится все меньше и из-за чудовищной массовой эмиграции, а, проще говоря, бегства с острова всех, кто это может осилить. В период последнего финансового года (он начался 1 октября 2022 года и закончился 30 сентября 2023 года) Кубу покинули 425 тысяч человек, это 4 процента всего населения страны. За этот год береговая охрана США вернула на остров 7 тысяч несчастных, которых она задержала в море.
Доходит до совершенно умопомрачительных историй. Не успел народ вволю посмеяться по поводу бегства двенадцати из восемнадцати балерин из самой знаменитой балетной труппы Кубы, как произошло следующее. C Кубы сбежал директор главного официозного канала телевидения Сubavision Рафаэль Перес. Он отправился в Мексику для участия в конференции в поддержку Кубы. Проверенный товарищ – много лет выступал в поддержку революции и клеймил «преступный империализм США». Закончилось это тем, что он добрался за счет государства до Мексики только для того, чтобы там попросить убежище в США.
Что происходит на Кубе? Об этом наш разговор с известным российским журналистом-международником, сценаристом, радио и телеведущим, предпринимателем Михаилом Кожуховым. В конце 1999 - начале 2000 года он был пресс-секретарем председателя правительства РФ В. Путина. Сейчас Михаил, старый добрый знакомый автора этих строк со времен нашей журналистской миссии в Афганистане, является президентом Клуба путешествий, носящего его имя.
- Ты только что вернулся с Кубы. Напомню нашим читателям историю. В начале 90-х годов прошлого века Михаил Горбачев резко обрубил многомиллионные субсидии острову. Страна погрузилась во мглу. Люди остались без еды, пересели с тракторов на буйволов, с автобусов на велосипеды, и вдоль главных гаванских улиц выстроились готовые продать себя за бесценок тысячи молодых красивых кубинок. Теперь мои знакомые кубинцы говорят, что ситуация стала даже хуже, чем тогда.
- Автобусы на улицах есть — Китай подарил кубинцам свои старые машины. Но нет топлива, к тому же с 1 февраля оно подорожало в пять раз. Машин за пределами Гаваны вообще не видно — ты едешь по дороге и тебя никто не обгоняет и навстречу никто не едет.
В конце 90-х была некая инерция социалистического паровоза, который куда-то катился. Сейчас ощущение, что у этого паровоза сорвало стоп-кран. Страна никуда не движется, она просто парализована. И это не поддается никакому объяснению. У Кубы было немало возможных путей развития. Не нравится советский — вот тебе китайский, вьетнамский вариант. Но там не происходит ровным счетом ничего.
- Насколько можно понять из сообщений журналистов, ситуация с продовольствием постоянно ухудшается.
- Вот вам, как говорится, картина маслом. Очередь за хлебом под окнами моего отеля в городе Сьенфуэгосе начинается в 4 утра. И такие очереди по всему острову. Хотя часто не совсем понятно, за чем люди стоят, если в государственных магазинах всего 5-6 наименований. Часть времени моя группа провела на катамаранах. Но чтобы купить самые элементарные продукты, даже за доллары — макароны, сыр, кетчуп, какое-то мясное, мне приходилось обегать полтора десятка лавочек.
Сейчас на Кубе нет долларовых магазинов, в которых товары продавались за наличные, как раньше. Туристам надо идти в банк, положить там доллары на счет, а потом покупать по безналу в магазинах, ассортимент, который весьма убог. Официально доллар стоит 130 песо, но на черном рынке, по ценам которого живет страна, обменный курс —1 «зеленый» - 250-270 песо. Кстати, один доллар там равен одному евро. Смешно, конечно.
Есть некая привилегированная группа населения. Эти люди получили от «революции» право на некий «параллельный импорт» продуктов или одежды из-за рубежа. Они продают все это в группах WhatsApр или просто у своего дома за наличные доллары. Ты через решетку просовываешь им мятые доллары и получаешь макароны или тушенку. Ужасная картина. Люди поставлены в совершенно унизительные условия существования.
А о ценах вы можете получить такое представление. Я купил пакет картошки весом 2,5 килограмма и заплатил за него 50 долларов.
На Кубе благодатный климат, хорошая земля. У нее обширные территории могут быть использованы как пастбища, на которых паслось бы невероятное количество скота. Она окружена морями, богатыми рыбой. Но в ресторанах, даже долларовых, официант, протягивая меню с парой десятков наименований, предупреждает: «Сеньор, у нас сегодня только два блюда - свинина и рыба». Рыба на Кубе только замороженная, живая полностью отсутствует — на острове нет государственных рыболовных судов, а частнику давать их в руки власти боятся из опасений, что он может выйти из-под контроля.
- А как насчет «революционной сознательности», она по-прежнему на уровне?
- Плакаты с изображением Фиделя и нынешнего лидера Мигеля Диаса-Канеля я видел только один раз. А ведь еще шесть лет назад, во время моего последнего посещения Кубы, их было множество повсюду. Ты помнишь, как в 80–е годы проходило мощное театрализованное действие, ностальгическое по временам повстанческой борьбы в горах Сьерра-Маэстра – наступление колонн имени Фиделя Кастро или Че Гевары. В нем участвовали десятки машин и тысячи людей. Сейчас по случаю годовщины победы кубинской революции 1 января я увидел лишь один грузовик, в котором было человек 20 с потрепанными транспарантами. Лица у них были довольно унылыми.
- В рекламе о 20-ти люксовых пятизвездочных отелей, которую я обнаружил на русском в интернете, говорится, что в половине их условия проживания — 18+. Это что, узаконенная проституция, когда вместе с номером туристу предлагают и секс в нем?
- Не знаю, не заказывал этот сервис. Но может быть. Сейчас очаровательные кубинки исчезли с улиц, как это было в начале 90-х. Они, по разговорам, переместились в закрытые и богатые клубы. Уличный секс, рай для иностранцев, закончился, он перешел на более высокую степень.
Вообще на Кубе жизнь совсем неплоха для небольшой группы населения, которая присосалась к власти и высасывает из умирающего монстра последние соки. На бензоколонку в провинциальном городе Сьего-де-Авила подъезжает роскошный новенький кабриолет «Ауди» с группой молодых людей, у каждого, как говорили в «совке», «голда» на шее - массивная золотая цепь. «Вы откуда, такие хорошенькие, из Майами?» - спрашиваю их. Они смеются: «Де нет, мы местные».
- А что с прославленным кубинским здравоохранением?
- Для широких трудящихся масс оно в совершенно жутком состоянии. Те, кто ложится в местные больницы, должны приносить с собой простыни, мыло и болеутоляющие таблетки. Все здравоохранение работает только на экспорт — тысячи молодых медиков едут выполнять «интернациональную миссию» в Латинскую Америку или Африку и зарабатывать валюту для страны. В Гаване есть тройка элитных госпиталей для иностранцев. Там им, например, предлагают операции по смене пола, которые обходятся, конечно, недешево, но меньше, чем в США или Западной Европе.
- А что говорят кубинцы о десятках тысячах уезжающих из страны?
- Ты знаешь, может быть, это самое сильное впечатление от последней поездки на Кубу. Всегда разговорчивые кубинцы словно воды в рот набрали. Помню, как прежде они ругали русских за то, что те «их предали». А потом говорили: «Достали нас эти Кастро, мы хотим жить, хотим нормально есть и путешествовать по миру!» А сейчас молчат, будто не слышат вопроса. Они боятся. Страх перед репрессиями навис над жителями Острова свободы».
— Значит ли это, что никакие перемены на Кубе сейчас невозможны?
- Да, видимо так. Живой разлагающийся труп социализма продолжает как зомби бродить по острову, и сил, чтобы закопать его, ни у кого нет.