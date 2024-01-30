Украина уничтожила несколько истребителей в Крыму

По ее словам, пять ракет «нашли убежище» на оккупированном полуострове, в том числе они ударили по основному аэродрому России в Крыму - «Бельбеку». При этом российские войска не смогли вовремя рассредоточить летный состав, в результате чего было потеряно несколько истребителей и личный состав, отметила Гуменюк.

Атака была совершена 31 января. Минобороны России заявило о перехвате 20 украинских ракет, обломки которых упали в том числе на территорию воинской части в районе Любимовки, где расположен аэродром «Бельбек». В военном ведомстве подчеркнули, что авиация повреждений не получила.

Помимо этого, пользователи соцсетей сообщали о взрывах в Джанкое, Евпатории и Саках, где также находятся военные аэродромы России.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что в «Бельбеке» базируются российские Су-27, МиГ-29, Су-30, которые наносят удары по Украине и угрожают украинским самолетам и вертолетам на южном направлении. При этом Игнат не стал говорить о результатах удара, призвав дождаться спутниковых снимков.

«Это будут уже неопровержимые доказательства того, что та или иная техника выведена из строя, сколько оккупантов больше не вернутся в строй. И уничтожение инфраструктуры», - отметил спикер Воздушных сил.

До этого пророссийские телеграм-каналы сообщали о потере в «Бельбеке» истребителя Су-30, двух Су-27, а также 10 человек личного состава. По данным телеграм-канала «Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.», ракеты по авиабазам России в Крыму запускали не менее трех бомбардировщиков Су-24М.

Сначала они выпустили ракеты-обманки ADM-160 MALD, которые отвлекли средства ПВО. После этого с борта Су-24М были запущены шесть крылатых ракет Storm Shadow/SCALP, которые перехватили силы ПВО и истребитель Су-30.

На втором круге украинские бомбардировщики выпустили еще шесть крылатых ракет в сторону аэродрома «Бельбек». Три были перехвачены северо-западнее Севастополя, две - над аэродромом, а одна - прямо над землей. Обломки последней врезались в землю и сдетонировали, утверждает телеграм-канал.