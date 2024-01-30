Спикер парламента Чехии в Баку фото
Делегация во главе с председателем Палаты депутатов парламента Чешской Республики Маркетой Пекаровой Адамовой 1 февраля прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги обеих стран, Маркету Пекарову Адамову встречали руководитель рабочей группы по азербайджано-чешским межпарламентским связям Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев, посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек и другие официальные лица.