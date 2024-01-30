Украинцы уничтожили российский ракетный катер видео
Главное управление разведки Минобороны Украины заявляет об уничтожении ракетного катера Черноморского флота РФ «Ивановец».
Сообщается, что судно находилось на рейде озера Донузлав в Крыму и сегодня ночью «в результате ряда прямых попаданий в корпус» дало крен на корму и затонуло.
Украинские защитники уничтожили российский катер pic.twitter.com/PeUGwd18YO— Newsfeed (@Newsfeed883920) February 1, 2024
Какое именно оружие при этом применялось, ГУР не уточнил, однако на опубликованных спецслужбой видеороликах видно, как к кораблю приближаются катера, после чего происходит мощный взрыв. Операцию, согласно сообщению ГУР, осуществило его спецподразделение под названием Group 13, она была проведена при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и краудфандинговой платформы United24.
Российские власти данные ГУР пока не комментировали.
По данным сайта Черноморского флота РФ, катер «Ивановец» обладает водоизмещением 493 тонны, его длина составляет 56 метров. На его вооружении в числе прочего состоят четыре пусковых установки противокорабельных ракет «Москит», а численность экипажа — 41 человек.