Мурад Мусаев рассказал, почему он ушел из «Сабаха»

Сегодня футбольный клуб «Сабах» объявил об уходе главного тренера Мурада Мусаева. В интервью «Матч ТВ» российский специалист заявил, что руководство бакинского клуба было против его ухода.

«За прошедшие два года «Сабах» показывал яркую игру и стабильно высокий результат, - говорит Мусаев. - Но сейчас этой стабильности нет, нет страсти и эмоций. Надеюсь, новый тренер сможет это изменить, потому что в турнирной таблице отставание от 3-го места всего 5 очков. Я сам пошел на этот шаг, понимаю, что сейчас смена тренера необходима клубу и команде. В чемпионате есть хорошие шансы попасть в еврокубки, этого я и желаю «Сабаху».

Руководители «Сабаха» были против моего ухода, но это было мое решение. Они отнеслись к нему с уважением.

Уходить всегда тяжело, тем более, когда ты провел в клубе несколько лет. Проделанной работой я буду всегда гордиться. Мы добились не только хороших результатов, у команды появился свой узнаваемый игровой стиль, мы играли на равных и добивались побед с такими сильными клубами, как «Карабах», «Партизан», «Нефтчи».

Сегодня на базе я прощался с футболистами и персоналом, было очень много эмоций. Но такова футбольная жизнь, периодически мы все переходим из клуба в клуб. Теперь нужно отдохнуть и идти дальше с новыми силами.

Сейчас хотелось бы один‑два месяца отдохнуть, улететь и провести время с семьей. А дальше уже буду смотреть.

Если сравнивать мое состояние после ухода из «Краснодара» и сейчас, то я в полном порядке, со мной все хорошо».

Напомним, «Сабах» во вторник в первом четвертьфинальном матче Кубка Азербайджана проиграл «Карабаху» со счетом 1:7. В Премьер-лиге команда занимает 7-е место.

Мурад Мусаев возглавлял «Сабах» с 2021 года. Под руководством российского специалиста команда одержала 48 побед, потерпела 23 поражения, 16 матчей завершила вничью. В сезоне‑2022/23 «Сабах» завоевал серебряные медали чемпионата Азербайджана и дебютировал в еврокубках, сумев пройти латвийскую РФШ в Лиге конференций и дав бой сербскому «Партизану».