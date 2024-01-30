Бидзина Иванишвили об отставке Гарибашвили: «Он сам захотел, не я»

«Что мне должно в нем не нравиться? Посмотрите, какой он человек. Он сам захотел, не я», - заявил Иванишвили.

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сам изъявил желание покинуть пост главы правительства, заявил почетный председатель и основатель правящей партии «Грузинская мечта - демократическая Грузия», миллиардер Бидзина Иванишвили. Об этом информируют грузинские СМИ.

Ираклий Гарибашвили 29 января объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя «Грузинской мечты». Кандидатуру Гарибашвили на пост главы «Грузинской мечты» Иванишвили официально представил 1 февраля на политсовете, затем члены партии единогласно проголосовали за него на VIII внеочередном съезде правящей партии.

Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 год, а также с 2013 по 2015 год. Он был правой рукой миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии «Грузинская мечта», которая правит в стране с 2012 года.

Кандидатом на пост нового премьера стал уже бывший председатель партии Ираклий Кобахидзе.