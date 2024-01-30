Гарибашвили: Войны с Россией могло бы не быть...

Грузия могла бы избежать войны с Россией в 2008 году, если бы у власти вместо Михаила Саакашвили был основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Так сказал новый лидер правящей партии Ираклий Гарибашвили.

«Разумеется, благодарность за достижения принадлежит Бидзине Иванишвили... Если бы не он, можно гарантировать, что сегодня страна была бы охвачена войной... Если бы Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» были у власти в 2008 году, августовской войны бы не произошло», - заявил Гарибашвили на партийном съезде.