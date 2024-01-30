В двух районах Баку нет газа
Газоснабжение отдельных частей Гарадагского и Сабаильского районов Баку временно приостановлено, говорится в сообщении ПО «Азеригаз» Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
Согласно сообщению, «Азеригаз» проводит работы по устранению утечки газа на 12-м километре магистрального газопровода высокого давления «Гарадаг-Хырдалан», принадлежащего Управлению экспорта газа.
В настоящее время перебои с подачей газа наблюдаются в жилом комплексе Cənub и поселке Шихов Гарадагского района, а также в 3-м массиве поселка Бадамдар.
Газоснабжение будет восстановлено сразу после завершения ремонтных работ.