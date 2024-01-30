Компания «166 Грузоперевозка и логистика» по традиции уделяет особое внимание ветеранам и семьям погибших в 44-дневной Отечественной войне.

На этот раз компания провела встречу с 20 семьями шехидов и их детьми.

Haqqin.az сообщает, что сотрудники «166 Грузоперевозка и логистика» рассказали детям о деятельности компании. Дети же поделились своими мыслями, какие профессии им интересны, кем бы они хотели стать.

Затем дети шехидов встретились с певицей Эльнарой Халиловой, которая исполнила им свои песни, весело провела с ними время. После певица и руководство компании преподнесли детям подарки.

Представляем кадры с этого мероприятия.